Le hockeyeur cri Israel Mianscum présent au camp de développement du Canadien

Elle et de nombreux autres membres de sa famille se sont donc réunis, la semaine dernière, afin d'encourager l'ailier droit du Phoenix de Sherbrooke.

Ma famille le soutient beaucoup. On essaie de faire de cette participation un gros événement pour Israel , souligne-t-elle.

Les parents d'Israel Mianscum, Tiffany Neeposh-Mianscum (à gauche) et Louie Mianscum (à droite), étaient présents au Complexe sportif Bell, à Brossard, pour encourager leur fils.

Si Tiffany Neeposh-Mianscum s'est dévouée au cheminement sportif de son fils et a tout fait pour l'aider avec son hockey , cela n'a pas toujours été facile, notamment sur le plan financier.

Cette distance n'est pas nouvelle pour la famille Mianscum. Dès son plus jeune âge, Israel a dû s'éloigner de la communauté de Mistissini pour poursuivre ses ambitions. Déjà à 11 ans, le hockeyeur avait quitté sa maison pour Oujé-Bougoumou, à deux heures de route au sud.

Israel Mianscum, qui joue présentement pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, n’a jamais su précisément comment le Canadien s’est retrouvé à lui lancer une invitation, moins d'une heure après le repêchage.

J’imagine que le travail acharné est récompensé , lâche celui qui portait le numéro 51 sur la glace.

La fiche de 20 buts et 21 passes en 64 matchs la saison dernière semble avoir satisfait l’équipe, qui a décidé de le convier à cet événement de trois jours, où l’on a aussi pu remarquer les recrues Juraj Slafkovský et Logan Mailloux.

Le jeune originaire de Mistissini, dans le Nord-du-Québec, fait partie des sept joueurs en essai professionnel . Il s'agit de joueurs invités par le Canadien qui n'ont pas été repêchés, qui ne sont pas des joueurs autonomes et qui n'ont pas été acquis par voie de transaction. Au total, 23 attaquants, 12 défenseurs et 5 gardiens ont été conviés à l’activité.

Malgré sa blessure aux ischio-jambiers, Israel Mianscum a pu s'entraîner, mais n'a pas pu participer au match intraéquipe prévu à l’agenda. Il a toutefois bénéficié d’un entraînement privé sur la glace.

Pour ce supporteur d'Evgeni Malkin et de Josh Anderson, cette belle expérience lui a permis d'apprendre beaucoup sur la glace et hors de celle-ci.

Il sait toutefois qu'il devra faire preuve de patience et de persévérance s'il veut un jour réaliser son plus grand rêve : jouer dans la Ligue nationale de hockey.

Le joueur de 19 ans s’est par ailleurs dit agréablement surpris de la présence d’un autre Cri sur la glace, une chose qu’il qualifie de très cool .

En effet, Charly Washipabano, 40 ans, accompagnait quelques autres entraîneurs afin d'organiser des activités pour les joueurs.

L’homme originaire de Chisasibi a une longue expérience du hockey. Il a joué pour de nombreuses ligues, dont la Ligue de hockey senior du Québec durant la saison 2003-2004.

Lui aussi a été assez surpris d’être invité au camp de développement. Il explique qu’un ami l’a intégré dans la courte liste élaborée par la direction du Canadien et qu’il a ainsi reçu un appel le conviant au camp.

Si Charly Washipabano connaît Israel Mianscum depuis quelques années, leur expérience en matière de racisme semble différer.

« Il y a encore des obstacles auxquels on doit faire face. [...] Mais plus tu échanges avec les autres, plus ça aide. Les choses vont toujours en s’améliorant. »