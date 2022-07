Kahnawake célèbre son 30e pow-wow

Autochtones et Allochtones étaient au rendez-vous en très grand nombre sur l’Île Tekakwitha afin de voir à l'œuvre des danseurs et joueurs de tambours.

L’année dernière avait été marquée par le retour de quelques pow-wow. Les organisateurs de Kahnawake avaient toutefois décidé de reporter l’événement pour une deuxième année consécutive.

De nombreux prix sont offerts aux danseurs et aux chanteurs, lors de la 30e édition du pow-wow de Kahnawake. Photo : Philippe Granger

Bien que les pow-wow existent depuis de nombreux siècles, le pow-wow de Kahnawake tel qu’on le connaît aujourd’hui — nommé Echoes of a Proud Nation — a été célébré pour la première fois en juillet 1991, un an après la crise d’Oka. L'événement avait été organisé en vue de panser les plaies et de rétablir de bonnes relations avec les Blancs , rapportait à l’époque le membre du conseil de bande de Kahnawake Walter Goodleaf au quotidien La Presse.

Plus de 30 ans plus tard, la convivialité et la bonne humeur régnaient sur l'île Tekawitha, non loin du pont Honoré-Mercier. Les gradins étaient saturés, et les différents kiosques tout aussi achalandés, en cette fin de semaine ensoleillée. Une délégation de la Ville de Montréal était même présente à l'événement.

Des produits de tous les genres étaient en vente lors du pow-wow de Kahnawake. Photo : Philippe Granger

Des kiosques de tous les genres (nourriture, artisanat, vêtement, bien-être, spiritualité, centres sociaux, université, tourisme) ont permis au public de contempler — et d'acheter — des produits, ou tout simplement d'être sensibilisé aux cultures autochtones.

Toutefois, si l'ambiance générale était à la fête, de très nombreux kiosques vendaient des produits portant le slogan Every Child Matters (chaque enfant compte), un slogan développé et popularisé dans les dernières années.

Affiches, casquettes, t-shirt, imperméable et autres marchandises décorées du slogan se retrouvaient donc à travers le site du pow-wow, qui figure même en couverture de la brochure officielle de l'événement.

Le slogan « Every Child Matters » a été appliqué à de nombreux produits en vente lors du pow-wow. Photo : Philippe Granger

Tenir son premier kiosque à un pow-wow

Pasha April Partridge et Jayla White font partie du Healing Arts Project, une initiative jeunesse qu'elles ont toutes les deux découverte sur les réseaux sociaux. Avec d'autres amis, elles partagent un kiosque où elles vendent des produits qu'elles ont confectionnés.

Pasha April Partridge (à gauche) et Jayla White (à droite) vendent pour la première fois leurs créations à un pow-wow. Photo : Philippe Granger

J'ai toujours voulu avoir un de ces kiosques dans un pow-wow , confie Jayla White, qui s'est dite charmée par le fait que le Healing Arts Project soit destiné aux jeunes, elle qui a 12 ans.

Elle n'a appris que tout récemment à fabriquer des boucles d'oreille, une technique ardue que sa grand-mère lui a enseignée.

Pour elle, ça ne prend qu'une demi-heure. Pour moi, ça prend des heures! , admet-elle.

Pasha April Partridge confectionne depuis peu des bracelets claques (slap bracelet) en peau de phoque. Photo : Philippe Granger

La spécialité de Pasha April Partridge est plutôt les bracelets claques (slap bracelet) en peau de phoque, un produit dont elle est particulièrement fière, et qui peut plaire selon elle autant aux enfants qu'aux adultes.

Originaire de Kuujjuaq, l'artisane inuk et mohawk de 26 ans confie aussi avoir chaud au cœur de voir des Allochtones et des Autochtones ensembles à un même événement.

L'impact des dernières années

Gordon Nicotine Sands a assuré l'animation de l'événement. L'homme originaire de la Nation crie de Poundmaker (en Saskatchewan) et du territoire de Bkejwanong (en Ontario) anime des pow-wow depuis maintenant 17 ans, lui qui pratique la danse et le chant depuis son plus jeune âge.

Gordon Nicotine Sands est un habitué de l'animation des pow-wow. Photo : Philippe Granger

Pour lui, cette 30e édition, marquée par la pandémie des dernières années et une sensibilisation croissante envers les enjeux autochtones, revêt quelque chose de vraiment spécial .

L'animateur, qui n'a pas cessé de souhaiter la bienvenue aux gens qui en étaient à leur premier pow-wow, s'est par ailleurs réjoui de la forte affluence à l'événement.

Les pow-wow ont une plus grande signification qu'auparavant. Nous sommes tous des personnes changées, nous sommes tous plus sensibles et reconnaissants , conclut-il.