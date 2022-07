RoseAnne Archibald et son destin : décoloniser l’APN

« Je me suis battue pour être cheffe et je me suis battue pour ce moment », a lancé, dans son discours de clôture de l’assemblée générale de l’Assemblée des Premières Nations, la cheffe RoseAnne Archibald.

Un destin qui culmine. Un destin qui n’a pas été laissé au hasard, mais qui a été construit pierre par pierre au fil des luttes qu’elle mène depuis trente ans, dit-elle. Des luttes qui doivent ultimement faire de l’Assemblée des Premières Nations (APN) l’outil qui devrait mener à l’émancipation des Premières Nations au pays.

Or, un tel objectif passe d’abord, selon la cheffe Archibald, par l'élimination des miasmes du colonialisme qui ont contaminé la plus importante organisation autochtone du Canada. En bref, il faut décoloniser l’APN.

Décoloniser l’ APN : le leitmotiv de l’assemblée générale qui s’est terminée jeudi soir.

La décolonisation embrasse large et demeure à être définie plus précisément, à devenir concrète. Toutefois, la réflexion avance et des propositions commencent à émerger, accompagnées de gestes à poser.

Concrètement pour les délégués, la première action à entreprendre pour y arriver consiste à implanter des mesures afin d'assurer un droit de parole amélioré aux chefs et aux délégués en provenance des communautés pendant les assemblées générales.

Ce droit de parole doit d’abord se déployer en accordant aux chefs un temps raisonnable pour s'exprimer lors des assemblées, pour transmettre leur message dont les racines sont justement dans les communautés. Si, comme le dit la cheffe Archibald, la base représente le pouvoir légitime – qui l’a maintenue à son poste –, sa participation aux discussions demande du temps.

Ces chefs de la base ont parfois vertement pris à partie les modérateurs de l’assemblée en raison de micros coupés après 3 minutes de prise de parole. Dans une démocratie qui se veut participative et qui repose sur la tradition autochtone, la durée de prise de parole est un outil non négligeable, tout en comportant le risque évident de prolonger les assemblées.

L’Assemblée des Premières Nations ( APN ) est la principale organisation politique autochtone du Canada. Elle représente environ 900 000 citoyens des Premières Nations. L’ APN défend les intérêts des Premières Nations sur des questions telles que les traités, les droits des Autochtones ainsi que les terres et les ressources. L’organisation a vu le jour en 1982 dans le but de donner aux chefs l’occasion de faire valoir les voix des Premières Nations du pays au sein d'une assemblée délibérante. Source : Encyclopédie canadienne

La cheffe Archibald a donné raison aux partisans de cette mesure et leur a affirmé qu’il s’agit maintenant de l’une de ses priorités. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) Ghislain Picard a aussi jugé la mesure nécessaire .

Ça fait 40 ans que cette organisation existe, c’est sûr que sa structure [et] certaines de ses façons de faire ne correspondent plus aux réalités d’aujourd’hui , a-t-il ajouté.

La cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a assisté à une cérémonie lors de la journée de clôture de l'assemblée générale annuelle. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

L’autre mesure concrète sur le chemin de la décolonisation concerne le mode de représentation au sein de l’ APN . La façon de faire actuelle s’apparente au fédéralisme canadien et n’a rien à voir avec la tradition autochtone, comme l’affirme la grande cheffe de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer.

Par exemple, nous sommes regroupés par province, plutôt que par nation. Comme la cheffe [Archibald] l’a affirmé, je crois que le temps des changements est arrivé. Des changements que nous devons faire ensemble.

Même son de cloche de la part de Russ Diabo, qui est aussi de Kahnawake et qui a été candidat au poste de chef de l’ APN en 2018.

Le chef Picard de l’ APNQL trouve la proposition intéressante. Mais il est aussi d'avis qu’une telle réforme prendra du temps, ce qui lui fait dire que c’est sans doute la prochaine génération qui fera un travail de la sorte au sein de l’APN .

L’autre chantier concerne la violence latérale , dont les femmes et les bispirituels au sein de l’ APN seraient les principales cibles. C’est comme si les miasmes du colonialisme avaient contaminé les structures de l’organisation, selon la cheffe Archibald.

« Personnellement je n’ai jamais fait l’objet de tels comportements. Mais si de tels comportements existent à l’APN, il faut y faire face et j’appuie la cheffe Archibald dans son combat. » — Une citation de Kahsennenhawe Sky-Deer, grande cheffe de Kahnawake

Une résolution de l’assemblée générale va en ce sens : elle exige que l’organisation devienne un modèle en éradiquant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et le sexe au sein de l’ APN .

Panser les blessures

L’autre grand chantier de l' APN concerne la réconciliation qui doit prévaloir entre le comité exécutif de l'organisation et la cheffe Archibald. Une directive qui émane de l’assemblée générale. Une opération délicate qui doit être menée avec doigté. Les blessures ne sont pas que politiques , elles sont également personnelles . C’est ce que pense le chef Ghislain Picard.

Je l’ai dit à mes collègues du comité exécutif : attention, ici, il y a aussi un défi qui va au-delà de la politique. Il y a des personnes qui ont été blessées personnellement dans cette affaire, et tourner la page ne sera pas nécessairement facile. Mais nous devons le faire.

D’autant que la défaite politique du comité exécutif, qui a suspendu, rappelons-le, la cheffe Archibald, a été cuisante.

Je suis heureux qu’on ait levé la suspension de la cheffe Archibald. Reconnaître qu’elle a fait son devoir. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le conseil exécutif, dont la résolution pour que la suspension se poursuive a été rejetée à 90 % par les délégués. C’est un vote qui a montré que le comité a outrepassé les limites de son autorité en suspendant la cheffe nationale , souligne Russ Diabo.

Le chef Picard voit aussi un aspect positif dans la fin de la suspension de la cheffe RoseAnne Archibald : La réinstallation de la cheffe met fin pour moi à la période de transition. Une période de transition qui dure depuis un an maintenant .

Une façon de dire pour le chef de l’ APNQL que le vrai travail de réforme commence. Et le point de départ concerne bien sûr la gestion au sein de l’ APN , un autre élément décolonisateur , comme le croit Russ Diabo.

La mesure qui ordonne une enquête sur l’usage des fonds par l’organisation me semble très importante. Il s’agit une fois pour toutes d’en finir avec cette question, en particulier en ce qui concerne la précédente administration, les allocations de départ, ce genre de choses. On a besoin de faits, pas juste de rumeurs. […] Au lieu de l’émotion, on veut des faits. Et la résolution peut aider en ce sens. Mais il reste beaucoup de travail à faire.

Quant à la cheffe Archibald, après sa victoire politique incontestable, elle a maintenant les mains libres pour que s’accomplisse ce qu’elle qualifie elle-même de destin .