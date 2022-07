Identité autochtone : l’Université Queen’s devrait s’excuser, selon un rapport

Le rapport de 32 pages du First Peoples Group, une firme de conseil autochtone, a été dévoilé vendredi. Il avait été commandé l'an dernier après des plaintes anonymes au sujet de six employés, qui s'identifiaient faussement comme Autochtones.

Le rapport contient sept recommandations, dont la création d’un département d’études autochtones au sein de l’Université. Le rapport suggère également que seules les personnes qui sont autochtones, qualifiées et ont une expérience de vie autochtone devraient être considérées pour les postes d’enseignement destinés aux Autochtones.

Il désavoue également la Première Nation d’Ardoch, une communauté controversée avec laquelle l’Université entretenait de fortes relations, et explique que leur collaboration bizarre est la raison d’être du rapport.

Trois des personnes nommées dans les dénonciations anonymes sont membres de la Première Nation Ardoch, une communauté non inscrite de l’est de l’Ontario.

L’Université Queen’s avait d’abord défendu ces personnes, avant de se résorber après qu’environ 100 chercheurs et leaders autochtones de partout en Amérique du Nord aient demandé dans une lettre ouverte à ce que l’institution prenne ces allégations au sérieux.

« Ardoch n’est pas une Première Nation, malgré ses prétentions. » — Une citation de La firme de conseil autochtone First Peoples Group, dans son rapport

Toujours selon le rapport, cette communauté est tout simplement une organisation autochtone urbaine et ne peut pas attribuer l’identité autochtone .

Cet avis rejoint les propos de Wendy Jocko, chef de la nation algonquine de Pikwakanagan, selon qui la communauté Ardoch n’est pas une Première Nation puisqu'elle est composée d'individus qui ne rencontrent aucun des critères établis pour appartenir à la nation algonquine .

La direction accepte les conclusions du rapport

Le directeur de l’Université, Patrick Deane, a confirmé vendredi dans une déclaration qu'il acceptait les recommandations du rapport, qu'il considère comme un point de départ.

Dans l’immédiat, notre réponse sera de mettre en place un conseil de surveillance autochtone afin que l’Université puisse être conseillée sur les enjeux de représentation et de citoyenneté , a-t-il indiqué.

Patrick Deane confirme que les membres du conseil seront originaires des terres sur lesquelles Queen’s a été bâti, et vont permettre à l’Université d’avoir une approche plus exhaustive en ce qui concerne l’identité autochtone.

Les Mohawks de la baie de Quinte, la Première Nation d’Alderville, les Algonquins de Pikwakanagan et la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg font partie du nombre.

Le suivi des recommandations commencera par la formation du conseil de surveillance, ce qui prendra un peu de temps , prévient Janice Hill, vice-présidente aux initiatives autochtones et à la réconciliation de l’Université.

Certaines recommandations sont très complexes, alors que d’autres seront plus faciles à mettre en place. Nous allons être en mesure d’identifier lesquelles peuvent être appliquées le plus rapidement grâce au conseil , a confié Janice Hill à l'émission de radio Ontario Morning.

Dans une déclaration, le chancelier de l’Université Queen’s, Murray, Sinclair affirme que ce conseil sera une étape de plus vers un processus de confirmation de l’identité autochtone ne passant pas par l’auto-identification, qu'il juge insuffisant pour créer une communauté sûre, respectueuse et inclusive à l’Université.

Le sénateur retraité Murray Sinclair remet en doute l'auto-identification autochtone. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Le sénateur retraité et ancien président de la Commission de vérité et de réconciliation a ajouté que les changements ne devraient pas se réduire à l’embauche, et devraient inclure aussi l’enseignement des savoirs, traditions et cultures autochtones.

En entrevue à l’émission sur les ondes de CBC, Murray Sinclair a confié qu’il est juste d’être critiqué pour les lacunes en termes de procédures d’auto-identification, mais a tenu à rappeler que, durant la majorité de l’histoire du Canada, se proclamer comme Autochtone était vu comme quelque chose de péjoratif .

« Il en résultait un traitement inégal et péjoratif. Ce n’est que depuis récemment que les gens réclament activement et publiquement l’identité autochtone. » — Une citation de Murray Sinclair, chancelier de l'Université Queen's

La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que certaines personnes puissent tirer avantage de cette situation, et profitent de la volonté des institutions et des organisations de se fier uniquement à ces déclarations. , a-t-il tranché.

L'épineux enjeu de l'identification autochtone

Le rapport du First People’s Group souligne que des Autochtones ont confié être profondément déçus, blessés et insultés en apprenant que des employés s'étaient approprié l'identité autochtone, ajoutant que plusieurs sont embarrassés d’être associés à Queen’s .

De concert avec les Premières Nations qui partagent le territoire sur lequel est érigée l’Université, il a été établi que la première recommandation soit que l’Université Queen’s s’excuse et mette en place des cérémonies de guérison.

Le rapport suggère également d’embaucher quatre enseignants autochtones, un de l’est, un du sud, un de l’ouest et un du nord .

Ses auteurs recommandent à l’Université de mettre en place un système de validation de l’identité. L'institution pourrait exiger par exemple une carte de citoyenneté ou de membre, en plus d’une référence professionnelle et des références provenant de membre de la famille et d’un leader élu Inuk, métis ou d’une Première Nation.

Campus de l'Université Queen's à Kingston. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les personnes qui ne peuvent remplir ces critères pourraient soumettre une histoire écrite et des photos faisant référence à des proches. Toujours selon le rapport, ces affirmations prendraient la forme d’un affidavit duquel découlerait une enquête. Si quoi que ce soit se révélait faux, le contrat d’emploi deviendrait invalide.

« En tant qu’institution coloniale, Queen’s n’a pas l’autorité ou le droit de déterminer qui est Autochtone. Cela se doit d’être un processus initié par des Autochtones. » — Une citation de Janice Hill, vice-présidente aux initiatives autochtones et à la réconciliation de l’Université Queen's

Murray Sinclair rappelle par ailleurs que le système des pensionnats pour Autochtones a brisé les liens qu’avaient de nombreux Autochtones envers leur culture, ce qui explique partiellement pourquoi il est si difficile pour certaines personnes d’établir concrètement leur appartenance à une certaine communauté.

Le rapport recommande que les employés qui n’adhèrent pas à ces nouveaux critères soient mutés ou, dans certains cas, congédiés.

Nous avons de forts échos jugeant que les personnes pour qui les déclarations d’identité ne sont pas prouvées ou ne peuvent pas être prouvées soient retirées de positions d’influence dans n’importe quel cours ou programme autochtone, ou relié à ce champ d’études , indique le rapport

Si ce qui doit être fait n’est pas encore clair, il est clair que quelque chose doit être fait , concluent les auteurs.

D'après un texte de CBC, avec les informations de Michelle Allan, Amanda Pfeffer, Nicole Williams et Ontario Morning.