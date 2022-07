Une marche de 275 kilomètres pour la guérison collective pendant la visite du pape

Dans le cadre de la visite du pape, l'organisme du Dr Stanley Vollant, Puamun Meshkenu, organise une marche de 275 kilomètres du 21 au 27 juillet, un parcours sur les traces des ancêtres pour commémorer le passé qui débutera là où le dernier pensionnat pour Autochtones a fermé ses portes dans la province et se terminera à Québec.

Le cœur n'est pas à la fête chez les Premières Nations. On n'est pas là pour faire le party mais pour commémorer ce qu'il s'est passé dans les pensionnats pour Autochtones, se soutenir et guérir pour certains , explique le directeur général de l'organisme, Jay Launière-Mathias.

La marche, en honneur des survivants et survivantes des pensionnats et des disparus, va se faire en trois volets. Le départ aura lieu le 21 juillet de la communauté ilnu de Mashteuiatsh. Le choix n'est pas anodin, puisque c'est le lieu où le dernier pensionnat pour Autochtones au Québec a fermé ses portes en 1991. Une activité de commémoration est prévue sur le site de l’ancien pensionnat.

Ensuite, pendant six jours, les marcheurs feront environ 250 kilomètres pour rejoindre la communauté wendat de Wendake, près de Québec, via le parc des Laurentides.

Puamun Meshkenu veut impliquer les jeunes, conscients que la majorité des survivants ne peuvent faire autant de kilomètres. On veut que les jeunes marchent la grosse portion pour les survivants qui n'ont pas la capacité de le faire , indique le directeur général.

Jay Launière-Mathias est directeur général de l’organisation Puamun Meshkenu. Photo : Gracieuseté : Puamun Meshkenu

Si l'activité se veut non partisane et non religieuse, c'est tout de même une espèce de pèlerinage sur les traces de nos ancêtres qui a pour objectif aussi de permettre une guérison collective.

On sait que les premières victimes sont les anciens pensionnaires mais il y a les blessures intergénérationnelles , rappelle Jay Launière-Mathias.

« Il faudra sept générations pour guérir de cette blessure collective. Ma grand-mère a été au pensionnat et je me sens partie prenante de cette guérison collective. On est tous ensemble là-dedans. » — Une citation de Jay Launière-Mathias, directeur général de Puamun Meshkenu

Le 27 juillet au matin, toutes les communautés autochtones, mais aussi les allochtones, sont invitées à poursuivre la marche de 15 kilomètres vers les plaines d'Abraham.

La marche représente une activité rassembleuse et accessible qui offre une occasion de méditation, de réflexion, de rencontre et d’échange entre les participants , poursuit Jay Launière-Mathias.

Puamun Meshkenu espère que les marcheurs pourront être accueillis par des aînés, des survivants et des familles sur les plaines à Québec.

Il souhaitait coordonner le tout avec les organisateurs de la visite du pape, mais n'a, jusqu'ici, toujours pas eu de retour. Idéalement, Puamun Meshkenu souhaiterait installer des campements traditionnels sur place pour offrir des espaces de recueillement et de rencontres sécuritaires.

Sur les plaines d'Abraham, des écrans géants seront aménagés sur deux sites distincts qui pourront accueillir jusqu'à 140 000 personnes. L'arrivée du pape François à l'aéroport ainsi que son discours y seront retransmis. Le public pourra aussi assister à des manifestations culturelles mettant en vedette des artistes autochtones, québécois et canadiens. L'accès aux Plaines est gratuit.

Le lendemain, soit le 28 juillet, le pape célébrera une messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.

Fondé par le Dr Stanley Vollant, Puamun Meshkenu est la continuité d'Innu Meshkenu, la grande marche qu'il avait amorcée au tournant des années 2010. Puamun signifie rêve en Innu-aimun, alors que Meshkenu veut dire chemin. L'organisme se veut le Chemin des mille rêves .

Jay Launière-Mathias est aussi chroniqueur pour Espaces Autochtones.