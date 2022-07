Un jeune Autochtone remporte un concours de musique par codage informatique

Ce concours cherche à apprendre aux jeunes à utiliser le codage informatique afin de remixer de la musique autochtone.

Son objectif premier est d'initier les jeunes — et plus particulièrement les jeunes Autochtones — aux rudiments de l'informatique de manière ludique, et de manière à pouvoir mettre en place des conversations sur les enjeux autochtones.

Inspiré par son expérience en communauté autochtone et par l'injustice raciale, Bryan Watt a proposé un morceau de musique teinté de chants de pow-wow, de percussion et de hip hop, un genre musical auquel s'associe le jeune homme.

Avec sa bourse, le diplômé de l'école secondaire de formation technique et professionnelle compte poursuivre des études à l'école Tech Voc, à Winnipeg, afin de devenir électricien.

Passionné de musique, l'étudiant admet que, en tant que tel, le codage est une manière complexe de faire de la musique, lui qui utilise des logiciels beaucoup plus simples que celui prescrit dans le cadre du concours.

Apprendre à faire de la musique grâce au codage est très intéressant, mais cela pourrait être simplifié , conclut Bryan Watt.

L'Ontarienne Miyuki Dryer a aussi remporté un grand prix de 5000 $ en bourse d'études.

Un large soutien pour combler un manque

Cette année, la musique des artistes autochtones Jayli Wolf, Dakota Bear et Samian a été mise à l'honneur et a pu être utilisée par les participants du concours.

Samian s'était déjà montré très optimiste à l'égard du projet, soulignant notamment que ce programme pourra aider à accrocher les jeunes .

Envie de découvrir des artistes autochtones de tous les genres? Consultez la section mâwawi musique avec Moe Clark.

Le concours est une initiative d’Amazon Future Engineer, un programme conçu pour combler le manque d’opportunités pour les étudiants sous-représentés dans le domaine de la technologie , en collaboration avec l’organisation caritative canadienne TakingITGlobal et le Cloud Innovation Centre de l’Université de Colombie-Britannique.

Une recherche menée par le Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship de l’Université Ryerson sur le profil sociodémographique des employés du secteur technologique illustre un faible taux d’employés autochtones au sein de cette industrie.

Il y est notamment expliqué que les communautés autochtones manquent d’accès à des programmes d'entraînement, à un réseau Internet haute vitesse et à certains outils digitaux.

Cette étude souligne qu'environ 1,4 % de la main-d'œuvre du secteur technologique canadien est autochtone. Ces employés sont par ailleurs significativement moins bien payés — en moyenne — que les employés allochtones.