Laura Niquay remporte le Prix de l’auteur-compositeur autochtone TD de la SOCAN

Mme Niquay, qui est originaire de la communauté atikamekw de Wemotaci en Mauricie, s’est dite honorée de recevoir ce prix, et félicite du même souffle les autres artistes reconnus pour leur talent incroyable .

Elle a ajouté : Ma force provient de mes racines puis des enseignements de ma mère et des aînés , et a dit qu’avec sa musique, elle veut encourager les Atikamekw et les membres des communautés autochtones à être fiers de qui ils sont et à suivre le chemin de leurs ancêtres .

La transmission, par la musique, de notre langue aux jeunes générations est primordiale , a souligné Mme Niquay.

Ce prix constitue une importante partie des efforts que la Fondation SOCAN et la TD déploient pour encourager, célébrer et promouvoir les créateurs de musique autochtones , a affirmé la directrice générale de la Fondation SOCAN Charlie Wall-Andrews. Nous sommes fiers [de] célébrer Laura Niquay , a-t-elle rappelé.

Nous sommes très fiers de continuer notre collaboration avec la Fondation SOCAN et d’honorer la contribution musicale et culturelle des artistes issus des communautés autochtones , s’est réjouie Uma Venkataramaiah du Groupe Financier Banque TD. Elles note que la TD cherche à mettre en lumière le parcours professionnel des artistes émergents .

Laura Niquay écrit ses chansons en atikamekw, sa langue maternelle. Son dernier album a été créé en collaboration avec Simon Walls et réalisé par l’équipe de Musique Nomade. Plusieurs autres artistes autochtones ont aussi collaboré sur ce projet avec Laura Niquay, notamment Anachnid – qui est lauréate du Prix de l’auteur-compositeur autochtone TD 2019. Mais aussi Shauit, RedTails Spirit Singers, Gotta Lago, Eadsé, Kanen et Soleil Launière.

Le prix remis par la Fondation SOCAN a été créé en 2018. Cette année, cinq autres artistes reçoivent une mention honorable accompagnée d’un chèque de 1000 $. Ce sont Anyma, LJ Tyson, Shane Ghostkeeper, Kristi Sinclair et Jayli Wolf-Saulteau – en reconnaissance de l’excellence de leurs œuvres .

Des centaines de demandes de participation au Prix de l’auteur-compositeur autochtone TD ont été adressées à la Fondation SOCAN de tout le pays. Les lauréats ont été choisis par un jury où siégeaient des artistes autochtones et des leaders de l’industrie canadienne de la musique. Il y avait aussi dans le jury des représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuit.