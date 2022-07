Les cultures autochtones animeront Mashteuiatsh cette fin de semaine

Il s'agit d'un retour en grand pour l'évènement après une édition 2020 annulée et celle de l'année dernière qui s'est déroulée en mode restreint en raison des mesures sanitaires.

Cette année, on peut se permettre de faire une édition plus normale. Habituellement, on a environ 10 000 visiteurs , explique Julie Rousseau, directrice de Patrimoine et culture à Pekuakamulnuatsh Takuhikan.

Le programme d'activités de cette édition sera sensiblement le même que par le passé. C'est une formule gagnante , dit Julie Rousseau. Sur trois jours, les visiteurs pourront assister au traditionnel pow-wow ainsi qu'à des compétitions sportives soit la course de canot, le triathlon et le portage et sans oublier le feu d'artifice, toujours très apprécié selon la directrice de Patrimoine et culture. Les visiteurs pourront également profiter des kiosques d'artisanat.

Le Grand rassemblement sera également l'occasion d'entendre sur scène la chanteuse Kathia Rock vendredi à 20h30 et le groupe Maten samedi dès 22h15.

Le traditionnel pow-wow fera encore une fois son retour pour l'édition 2022 Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le défi de l'hébergement