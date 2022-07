Pour l'avocate de formation, nommée en janvier 2018, ce processus de réconciliation passe notamment par des liens forts entretenus avec les communautés autochtones et les organismes. C'est ainsi que, depuis son arrivée à la Ville de Montréal, Marie-Ève Bordeleau est considérée comme un garde-fou en ce qui concerne les enjeux autochtones.

Pour mon travail, je n’ai pas besoin qu’au niveau de l’ensemble des citoyens on me connaisse , lance-t-elle en entrevue. Pour moi, ce qui est important, c’est pas qu’on me connaisse moi, c’est qu’on connaisse le processus de réconciliation.

La commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal, Marie-Ève Bordeleau, en 2019. Photo : Courtoisie - Ville de Montréal

Cette volonté de réconciliation au sein même de l'institution municipale, la commissaire la voit par étapes.

« C’est certain qu’on pourrait dire qu’on va complètement tout décoloniser, tout remettre en question, mais moi, je ne pense pas que ce soit la façon de faire. » — Une citation de Marie-Ève Bordeleau, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal

Membre de la communauté crie de Waswanipi, elle juge que sa mission vise des actions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie des gens.

Si on parle de changer complètement nos structures gouvernementales, c'est au Canada au complet qu’il faut le faire… mais qu’est-ce qu’on va faire en attendant? , s'interroge la commissaire.

Bilan évolutif de la stratégie de réconciliation

En 2020, la Ville a dévoilé une stratégie de réconciliation prévue pour les années 2020 à 2025. Cette stratégie, assortie de 125 engagements, est le fruit de nombreuses consultations, a fait valoir Marie-Ève Bordeleau.

À savoir si certains engagements allaient ne pas pouvoir respecter leur échéancier, la commissaire a indiqué que cette première stratégie avait justement été échelonnée sur cinq ans afin de corriger le tir au besoin.

Page couverture de la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal Photo : Ville de Montréal

Cinq ans, je trouvais que ça allait nous donner le temps pour prendre des mesures concrètes, mais qu’on allait pouvoir justement se réévaluer, s’ajuster et avancer encore dans le futur , explique la commissaire.

« C’est ça l’important : il faut que ce soit évolutif, que ce soit pertinent. » — Une citation de Marie-Ève Bordeleau, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal, au sujet de la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones

À ce titre, la commissaire appelle à la patience quant à l’intégration d’Autochtones dans la fonction publique et au sein du SPVM , et souligne que des formations liées aux enjeux autochtones sont offertes aux employés.

Le cas de la tente Raphaël André

Depuis le démantèlement en avril dernier de la tente Raphaël André, refuge installé au square Cabot, Mme Bordeleau assure qu’un travail est présentement effectué avec différents acteurs politiques et sociaux afin de pouvoir trouver des solutions pérennes aux problèmes d’itinérance, et plus spécifiquement d’itinérance autochtone.

Plus d'une centaine de repas étaient distribués tous les soirs à la tente Raphaël André, tant à des Autochtones qu'à des non-Autochtones. Photo : Ivanoh Demers

Elle confie que le démantèlement de la tente Raphaël André émane de la volonté des différents membres qui coordonnaient le refuge. Un manque de fonds et un essoufflement du personnel du refuge ayant servi 46 256 repas et hébergé 7179 itinérants expliqueraient ainsi la décision.

« La tente Raphaël André en été n’a pas nécessairement sa raison d’être, vu que c'était vraiment une mesure pour pallier un besoin hivernal. » — Une citation de Marie-Ève Bordeleau, commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal

À savoir si des refuges similaires à la tente Raphaël André seront installés prochainement à Montréal, Marie-Ève Bordeleau confie ne pas pouvoir se positionner pour le moment, mais assure qu'elle travaille sur des solutions collectives.