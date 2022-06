À quand des bulletins de vote disponibles dans les langues autochtones locales?

Lors du dépôt du projet de loi C-297  (Nouvelle fenêtre) au Parlement, le 22 juin, la députée néo-démocrate du Nunavut Lori Idlout a déclaré que les locuteurs de langues autochtones ont le droit inhérent de recevoir de l'information et de voter dans leur propre langue .

Mme Idlout a souligné que lors des élections de 2019, le taux de participation des Autochtones vivant en communauté avait été de 51,8 %, contre 77 % en moyenne au Canada.

Dans la province représentée par Mme Idlout, qui est presque exclusivement autochtone, le taux de participation était même inférieur à 50 %, a mentionné la députée qui se questionne : Comment se fait-il qu'au Nunavut, où la langue maternelle de 46 % des électeurs est l'inuktitut ou l'inuinnaqtun, les bulletins de vote ne soient qu'en anglais et en français?

Selon elle cela mène à certaines aberrations.

« Lors de la dernière élection, des gens du Nunavut ont dû me demander de décrire où se trouvait mon nom sur le bulletin de vote pour voter, car il n’y avait aucune traduction en inuktitut. Cela est injuste pour les peuples autochtones qui méritent de choisir leurs leaders. » — Une citation de Lori Idlout, députée du Nunavut

Si le projet de loi d'initiative parlementaire porté par Mme Idlout était adopté, les circonscriptions électorales se trouvant sur des terres autochtones seraient tenues de préparer et d’imprimer tous les bulletins de vote dans les deux langues officielles, ainsi que dans la langue autochtone des électeurs locaux. L’élimination des obstacles au vote pour un plus grand nombre de personnes permet de bâtir une démocratie plus forte où les voix de chaque personne comptent , affirme la députée.

En juin 2021, l’ancienne députée néo-démocrate du Nunavut, Mumilaaq Qaqqaq, avait déjà proposé un projet de loi similaire au cours de la précédente législature. Il était toutefois mort au feuilleton, n’ayant pu être étudié et adopté avant le déclenchement des élections de novembre 2021.

Cette initiative a toutefois fait l’objet de travaux parlementaires au sein du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Parmi les quatre recommandations du rapport remis récemment par le Comité  (Nouvelle fenêtre) , on trouve notamment la recommandation suivante : qu’Élections Canada imprime et affiche des fac-similés du bulletin de vote officiel dans des langues autochtones pour qu’ils servent de guide aux électeurs au bureau de vote et/ou dans l’isoloir, là où c'est approprié, tel que déterminé par le groupe consultatif composé de collectivités autochtones .

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de connaître la position du ministère Service aux Autochtones Canada et d'Élections Canada.

La question de la langue n''est pas le seul enjeu. À la dernière élection de novembre 2021, seulement 361 communautés autochtones sur un total d’environ 600 abritaient un bureau de scrutin sur place le jour de l’élection.

Et au Québec?

Le Québec, où des élections doivent se tenir en octobre, a-t-il entamé un processus similaire de réflexion? Au Secrétariat aux Affaires autochtones, on indique que le ministre Lafrenière a annoncé récemment le début d’un vaste processus de consultation qui permettra d'établir les orientations et les objectifs d’un futur projet de loi sur la promotion et la protection des langues autochtones.