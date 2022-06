Une Journée nationale des peuples autochtones sous le signe de la fierté

Synonyme de fête solaire, mais aussi de fierté et de revalorisation des traditions ancestrales, le 21 juin est l’occasion pour les peuples autochtones de renouveler leurs vœux d’harmonie envers la nature et les peuples.

Le solstice est un phénomène astronomique qui renvoie, dans nos cultures, à un cérémonial, à un récit et à une tradition particulière très importante , explique André Dudemaine, de la communauté de Mashteuiatsh, cofondateur de Terres en vues, l'organisme derrière ces festivités.

« C’est l’occasion, avec ces réjouissances, de prendre une pause pour réfléchir aux enjeux environnementaux et de réconciliation. Cette journée nous rappelle l’importance d’écouter nos aînés, du respect et de vivre en harmonie avec le vivant. C'est un moment de rencontre, d'amitié et d'échanges afin de bâtir des ponts solides. » — Une citation de André Dudemaine, directeur général de l'organisme autochtone Terres en vues

Cérémonies, concerts, poésie et danse étaient donc au menu de cette journée festive, qui a débuté dès 5 heures au Jardin botanique, avec la traditionnelle cérémonie du feu  (Nouvelle fenêtre) . Au son des tambours et des chants de gorge, les célébrations se sont poursuivies au Quai de l’horloge, dans le Vieux-Port, à 11 h 30, où artistes et élus s'étaient donné rendez-vous.

Chargement de l’image Festivités du solstice d'été au Quai de l’horloge, dans le Vieux-Port de Montréal. Photo : Radio-Canada / Sarah Laou

En présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et de la Grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, du Conseil mohawk de Kahnawake, un public bigarré a pu apprécier les prestations du groupe Buffalo Hat Singers, de la chanteuse innue Kanen, ainsi que des danses traditionnelles.

Chargement de l’image Danse traditionnelle Photo : Radio-Canada / Sarah Laou

Nos langues, nos cultures et nos nations sont toujours là

Lors de son discours, la Grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer a appelé à poursuivre les efforts en matière de revalorisation des langues et de l'histoire des peuples autochtones, tout en délivrant un message d'espoir aux nouvelles générations.

« Historiquement, nous avons été punis, arrêtés et mis en prison pour avoir pratiqué nos cérémonies ou même parlé nos langues. Rappelons-nous des pensionnats autochtones et de cette volonté de faire disparaître l’identité autochtone. Malgré tout, nos langues, nos cultures et nos nations sont toujours là. Il faut en être fiers » — Une citation de Kahsennenhawe Sky-Deer, Grande cheffe de Kahnawake

Rappelant la résilience, la force et le courage des populations autochtones, la Grande cheffe du Conseil mohawk de Kahnawake a toutefois souligné que l'oppression est, elle aussi, toujours bel et bien présente dans nos sociétés. Elle a donc exhorté les gouvernements à en faire plus et plus vite pour construire et réparer les relations avec les peuples autochtones .

Chargement de l’image Kahsennenhawe Sky-Deer, première femme et première personne LGBT élue Grande cheffe du conseil de la communauté mohawk québécoise de Kahnawake, au côté du directeur de Terres en vues, André Dudemaine. Photo : Radio-Canada / Sarah Laou

De son côté, la mairesse Valérie Plante a tenu à célébrer la contribution des peuples autochtones à la culture canadienne. Elle a réitéré sa volonté de mettre en lumière ses nombreux apports culturels dans la métropole, tout en continuant la lutte au racisme systémique qui demeure un obstacle à la réconciliation.

Chargement de l’image La mairesse de Montréal, Valérie Plante, était en compagnie de la Grande Cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, du Conseil mohawk de Kahnawake, des organisateurs de l'événement et d'aînés mohawks. Photo : Radio-Canada / Sarah Laou

Des allochtones solidaires

Tandis que les membres des différentes communautés autochtones célébraient le jour le plus long de l'année, allochtones, touristes et nouveaux arrivants étaient, eux aussi, nombreux à prendre part aux festivités.

Un phénomène réjouissant qui semble prendre de l'ampleur, selon l'organisateur André Dudemaine, qui y voit un signe positif de changement et un appui nécessaire. Certains y participent même chaque année. C'est le cas d'Angela, qui vit au Canada depuis 2014 et se dit très sensible aux enjeux des communautés autochtones .

« C’est la première culture authentique de cet espace, alors je viens par respect pour ces peuples et pour les honorer. Ils sont l'âme de ce territoire depuis des millénaires, c’est important pour moi d'être là et de me montrer solidaire envers eux. » — Une citation de Angela, participante allochtone

Pour l'entrepreneur québécois Tony Simard, qui participe à ces festivités depuis plusieurs années, il est primordial que les allochtones participent à la revalorisation des cultures autochtones, notamment à celle des langues, afin d'éviter qu'elles ne disparaissent.

« On n'a pas été respectueux de ces cultures, il y a vraiment un travail de réconciliation à faire, mais aussi de revalorisation des langues autochtones. C'est aussi notre rôle de participer à cette préservation. » — Une citation de Tony Simard, participant allochtone

Signe Lindstoim, une Danoise en séjour à Montréal, s’intéresse tout particulièrement aux savoirs ancestraux. Elle n'aurait manqué la fête de la lumière sous aucun prétexte. Elle a d'ailleurs longuement dansé aux cotés des femmes autochtones en ce 21 juin.

« Faire le solstice d’été avec les communautés autochtones était important pour moi, car nous avons beaucoup à apprendre d'eux, surtout dans la façon dont ils respectent la nature. Ce sont des modèles à suivre en matière de connaissances holistiques et de volonté de préservation des espaces. C'est très généreux de leur part de nous inclure dans leurs cérémonies. » — Une citation de Signe Lindstoim, touriste danoise

Chargement de l’image Le public a été invité à participer aux danses traditionnelles. Photo : Radio-Canada

D'autres allochtones qui participaient à ces festivités ont également évoqué ce sentiment de solidarité et de gratitude envers les peuples autochtones, mais certains ont aussi déploré le trop grand manque de visibilité de ces communautés.

Selon une Montréalaise à la retraite, qui a souhaité demeurer anonyme, il y a encore trop peu d'informations autour des peuples autochtones et de leurs préoccupations. Pourtant, nous, les Canadiens français, on est tous métis , assure-t-elle. Il y a beaucoup d’Autochtone en nous et c’est ce qui fait notre peuple québécois. Alors quand j'assiste à ces événements, je viens aussi pour retrouver un peu de mon identité.

Vibrer en musique

En fin de journée, et malgré la pluie, un concert gratuit  (Nouvelle fenêtre) a été organisé par Pop Montréal au Square Cabot. Plusieurs artistes autochtones ont défilé sur la scène jusqu’au coucher du soleil, dont Elisapie, Buffalo Hat Singers, Cris Derksen, Drezus, Mike Paul ou encore Scott Sinquah. Les prestations musicales se sont succédé jusqu'au coucher du soleil.

En soirée, ICI Télé, Télé-Québec et ICI Musique ont diffusé Le grand solstice, un concert en extérieur où se sont produits entre autres Samian, Anachnid, Scott-Pien Picard, Aysanabee et Beatrice Deer.