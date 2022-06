Sensibiliser les jeunes Atikamekw à l’importance de la politique

Pour la dernière journée de l’événement, le grand chef a été au cœur des activités, en présentant une conférence sur la gouvernance et en assurant les mots de clôture de ce sommet destiné aux Atikamekw de 15 à 35 ans.

C’est sans texte sous les yeux que le grand chef a souhaité interpeller les jeunes de sa nation. Des phrases telles que le Sommet Jeunesse Atikamekw est la pierre angulaire de votre avenir ou soyez impliqués, c’est une question de protéger vos enfants furent donc lancées durant l’avant-midi afin de faire comprendre aux quelques 120 jeunes réunis que les questions de gouvernance, d’autonomie et d’autodétermination ne sont pas à prendre à légère.

En entrevue, le grand chef, élu à seulement 33 ans, justifie ce fervent désir de panser cette déficience qui n’est pas saine .

« Il faut une participation, sinon ils vont juste vivre avec les décisions. » — Une citation de Constant Awashish

L’homme politique s’est donc donné la tâche de vulgariser les questions politiques. Les choses [ne] sont pas si compliquées que ça, c’est souvent des combats de principe. Souvent y a des gens qui compliquent les choses pour cacher certains intérêts , estime-t-il, notant par ailleurs que l’intérêt des jeunes étant présent, ces derniers posant des questions très très très pertinentes .

C’est avec ces réflexions en tête que Constant Awashish a souhaité faire comprendre le poids de la politique et du droit au sens large. Vous êtes détenteurs du titre ancestral. Il ne peut pas vous être retiré, sauf par consultation effectuée en bonne et due forme, ou par référendum , a-t-il martelé à plus d’une reprise.

Chargement de l’image Constant Awashish, le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, était présent lors du Sommet Jeunesse Atikamekw. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw a également profité de l’occasion pour mettre en valeur l’importance de l’unité au sein de la nation, unité mise en danger par le retrait de Wemotaci du Conseil de la Nation Atikamekw. L’unité, c’est un investissement , a-t-il lancé durant son discours de clôture.

Bien qu’aucunement centrale aux activités de l’évènement, la question de l’unité atikamekw a fait quelques apparitions par-ci, par-là, lors des différentes interventions de la fin de semaine.

Malgré ces tensions internes, des élections de représentants au secrétariat jeunesse de la nation ont eu lieu. Chaque communauté — Manawan, Wemotaci et Opitciwan — a ainsi pu élire un représentant qui aura comme tâche de veiller à la promotion des intérêts des jeunes auprès de la nation.

Liam Niko Awashish, 25 ans, a été élu pour un deuxième mandat.

Le coordonnateur au développement de la jeunesse (sport et loisir) à une maison des jeunes se réjouit qu’un événement comme le Sommet Jeunesse Atikamekw ait lieu.

« J’apprends, je peux parler avec d’autres personnes, me trouver des amis… » — Une citation de Liam Niko Awashish, représentant de la communauté d'Opitciwan

Pour lui, s’impliquer auprès des jeunes de sa communauté est très important. Il a voulu se présenter pour un deuxième mandat avec en tête les deux dernières années de pandémie, qui ont été dures pour les jeunes.

Le niveau de motivation est bas, donc il y a des décrochages à l’école. Ça me préoccupe, parce que ce sont nos futurs dirigeants, peu importe le secteur , lance celui qui débutera un bac intégré en philosophie et science politique à l’Université Laval.

Liam Niko Awashish reste optimiste.