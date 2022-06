Les pompières naskapies : tout feu tout flamme

Cela fait presque un mois qu’elles s’entrainent tous les jours à dérouler des lances, enfiler la combinaison le plus rapidement possible ou encore brancher le tuyau à la borne-fontaine. Ces pompières naskapies constituent la première équipe féminine de pompiers qui participera à une grande compétition régionale le 25 juin à Kahnawake dans la région de Montréal. Face à elles : uniquement des équipes masculines.

À près d’une semaine avant le départ pour Kahnawake, là où se tiendra le 31e concours annuel des pompiers autochtones du Québec, elles sont toutes réunies avec leur entraîneur.

Après avoir englouti un morceau de pizza, elles iront, sous la pluie, répéter une fois de plus des gestes qu’elles connaissent désormais par cœur, mais qu’elles doivent effectuer très rapidement pour espérer gagner.

Beaucoup d’entre elles, il y a 21 jours, ne savaient même pas ce qu’était une lance, comment enfiler une combinaison de pompier, pulvériser de l’eau avec précision ou encore raccorder les tuyaux.

William Moffat a commencé sa carrière de pompier à Lac-Barrière et désormais, il entraîne les pompières naskapies de Kawawachikamach.

William Moffat, ce Mi'kmaw de Listuguj, que tout le monde surnomme Billy , se dit impressionné par ses protégées. Il a surtout confiance en elles, malgré leur manque d’expérience.

Car ce n’est pas la première fois qu’il entraîne des rookies (des recrues), comme il dit. Il avait alors réussi à les faire gagner la compétition régionale et les emmener sur la seconde marche du podium lors de la compétition nationale.

Les Naskapis sont connus pour être d'excellents pompiers.

Ces femmes-là, elles ont un bagage qui fait aujourd’hui leur force. Beaucoup ont vécu de la violence, sont tombées dans la consommation, ont vécu beaucoup de choses négatives. Là, elles font quelque chose de positif et je vois des sourires sur leurs visages , dit cet ancien pompier en enfilant un chandail rose au logo de l’équipe.

« Cela renforce leur sentiment d’appartenance, leur permet d’affirmer leur identité en tant que femme autochtone. » — Une citation de William Moffat, entraîneur

Melissa Peastitute est pompière depuis à peine un mois justement. Elle est la première à être arrivée au rendez-vous qui se tient vendredi, à la caserne de la communauté de Kawawachikamach, à plus de 1000 kilomètres au nord-est de Montréal.

Melissa est très fière de faire partie de l'équipe des pompières naskapies.

Cela me permet de rester active, de bouger , explique-t-elle. Sa coéquipière, Marina Uniam Losier fait partie des plus anciennes. Elle est pompière depuis 2013. En riant, elle répond à Melissa qu’elle-même a perdu beaucoup de poids depuis le début des entraînements.

J’aime le travail d’équipe, c’est responsabilisant et ça nous permet de vivre une nouvelle expérience , ajoute encore Louise Schecanapish.

Pour toutes les femmes autochtones

Toutes sont très fières d’être la seule équipe féminine de la compétition et ne sont pas impressionnées par leurs futurs concurrents masculins. William Moffat non plus. Les gars utilisent surtout leurs muscles et la vitesse. Les femmes, elles, sont plus techniques et plus efficaces , dit-il.

La caserne de pompiers de la communauté de Kawawachikamach compte une quinzaine de pompiers.

Et plus, les Naskapis ont la réputation d’être des coriaces. Chaque fois qu’on participe, on gagne , lance Marina en montrant le coin dans lequel les coupes sont exposées à la caserne.

Au-delà de la simple compétition, ces femmes sont devenues, du moins dans le cœur de leur entraîneur, le porte-étendard des femmes autochtones de tout le pays.

Les jeunes femmes s'entraînent tous les jours depuis presque un mois.

On leur a tellement souvent dit qu’elles étaient incapables… , déplore William Moffat qui a commencé sa carrière de pompier à Lac-Barrière, à une centaine de kilomètres de Val-d’Or.

Rapidement, le reste de l’équipe rejoint Louise, Melissa et Marina. Indiana André confie qu’elle fait beaucoup de fitness et qu’elle aime beaucoup bouger. Participer à cette compétition semble être une évidence pour elle.

Les participantes: Indiana André

Shanaya Mameanskum (remplaçante)

Melissa Peastitute

Anastasia Sandy

Donna Sandy (remplaçante)

Priscilla Sandy

Louise Schecanapish

Marina Uniam Losier

Pour pouvoir se rendre à Kahnawake, il a fallu trouver des fonds. Personne n’ignore le coût exorbitant d’un billet d’avion pour se rendre de Kawawachikamach à Montréal. Levée de fonds, recherche de commanditaires et dons, les filles ont pu compter sur le soutien de la communauté.

Marina est pompière depuis 2013. Elle fait partie des plus expérimentées.

Souvent, les membres peuvent les voir dérouler des tuyaux, casques de pompier vissés sur la tête, dans les rues de Kawawa.

On sacrifie beaucoup , dit Louise, lorsqu’on lui parle de ces entraînements quotidiens.

Marina raconte même qu’un jour, elles se sont entraînées trois fois durant deux heures pour bien se préparer. Car William Moffat le sait : si elles ont leur chance, elles devront tout de même se méfier d’une équipe dont il ne donnera pas le nom.

Si elles gagnent cette compétition, elles pourront défendre les couleurs de Kawawachikamach lors de la compétition nationale qui se tiendra au mois de juillet.