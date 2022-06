L’identité, préoccupation majeure des jeunes Atikamekw

Pour elle, le Sommet Jeunesse Atikamekw (SJA), grâce à ses conférences, à ses ateliers et à ses tables rondes, lui permet de renouer avec sa culture et sa communauté.

Je suis ici pour ça : je veux me réapproprier ma culture, mon identité, et surtout ne pas avoir honte de ça , affirme-t-elle.

Qu'est-ce que le Sommet Jeunesse Atikamekw? Créé en 2017, le Sommet Jeunesse Atikamekw est un rendez-vous annuel organisé par le Conseil de la nation atikamekw en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec. Ce cinquième sommet se déroule à Trois-Rivières du 17 au 19 juin 2022. L’activité est ouverte aux personnes de 15 à 35 ans, les jeunes de 0 à 35 ans représentant environ 65 % de la population atikamekw.

Célina-Émilie Clary estime que la langue est la question dont elle a le plus entendu parler durant ce sommet. Au fil des discussions, cette femme originaire d’Opitciwan a constaté qu’une des priorités pour les Atikamekw devrait consister à trouver une manière de préserver et de promouvoir la langue atikamekw, tant dans les réserves que dans les villes.

Son amie Shawerim Coocoo en est à sa première participation au SJA. Bien qu’elle s’intéresse à tous les axes explorés durant la fin de semaine – des domaines qui, juge-t-elle, se relient finalement entre eux –, elle admet avoir éprouvé un intérêt particulier pour les questions d'ordre sanitaire.

Chargement de l’image Célina-Émilie Clary (à gauche) et Shawerim Coocoo (à droite) participent à un atelier de perlage. Photo : Philippe Granger

Cette jeune femme originaire de Wemotaci rêve de devenir sage-femme afin d’ouvrir une maison de naissance dans sa communauté.

Je veux donner une chance aux femmes de la communauté de donner naissance dans le respect de leur langue, de leur culture et de leurs traditions tout en continuant à respecter le territoire.

L'identité, une réalité personnelle

Si l’esprit communautaire et l’identification à la nation atikamekw constituent les raisons d'être du SJA, la question de l’adhésion aux identités atikamekw et québécoise est un peu plus complexe.

Pour traduire son identité, Shawerim Coocoo paraphrase la déclaration de souveraineté d’Atikamekw Nehirowisiw afin de soutenir ses propos : Je suis pas canadienne, je suis pas québécoise, je suis atikamekw. C’est une identité à part entière, mais ça reste que j’habite au Québec.

Shawerim Coocoo et Célina-Émilie Clary avouent voir une ouverture de la part de la population québécoise et être optimistes devant l’avenir. Il reste que Shawerim Coocoo a ressenti un mal-être lorsqu’elle a essayé de fitter dans le moule .

« Tu essaies de jouer leur jeu, d’être comme eux, d’agir comme eux, mais vient un temps où tu comprends que tu seras jamais comme eux. » — Une citation de Shawerim Coocoo, une jeune Atikamekw

Shawerim Coocoo juge en outre que l’accent est trop souvent mis sur l’identité communautaire, au point d'en oublier ton identité individuelle .

Dans les dernières années, j’en ai tellement appris sur ce que ça veut dire d’être autochtone, ce que ça veut dire d’être atikamekw! Aujourd’hui, j’aimerais savoir qui est Shawerim!

Alors qu'elle s’identifiait uniquement comme québécoise jusqu’à tout récemment, Célina-Émilie Clary confie que son identité pourra se modifier au fil des ans.

Tout le monde fait son chemin différemment. […] On peut avoir deux identités, tu peux être ce que tu veux. C’est pas fixe , lance-t-elle.

Shawerim Coocoo partage l’écran avec Marie Kristine Petiquay, aussi présente au SJA, dans le documentaire Le mur invisible, de Laurence B. Lemaire. Elles y reflètent la réalité des jeunes Atikamekw. Le documentaire Le mur invisible est disponible en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Lisa-Marie Coocoo en est à sa dernière année à titre de participante au SJA. Elle aussi constate que les questions d'identité et de préservation culturelle ont été au cœur des discussions du sommet.

Bien qu’elle reconnaisse qu’il faut travailler fort pour préserver les pratiques, cette jeune femme qui se proclame l’aînée des jeunes remarque que les jeunes sont prêts à faire les efforts nécessaires et qu’ils expriment le besoin d’aller en territoire .

Pour cette animatrice à la vie étudiante (volet culturel) à l'Institution Kiuna, cette rencontre est une occasion en or pour en savoir plus sur les individus qui fréquentent son établissement.

D’ailleurs, l’éducation a été promue au fil de toutes les activités de la fin de semaine, que ce soit par l’artiste Catherine Boivin, par le chargé de cours Jon-Evan Quoquochi ou par le négociateur en chef Dany Chilton.

L’éducation, c’est la clé du succès , lance ainsi Lisa-Marie Coocoo.

Un sommet promis à un bel avenir

Kosa Chilton en est à sa première année en tant que coordonnateur au développement de la jeunesse du Conseil de la nation atikamekw. Cet organisateur qui contribue au SJA depuis le début voit une importance cruciale dans ce sommet, qui connaît une popularité croissante.

Chargement de l’image Kosa Chilton lors du Sommet Jeunesse Atikamekw 2021. Photo : Gracieuseté : Kosa Chilton

C’est très important, c’est la relève , tranche l’homme de 27 ans.

Kosa Chilton note que les jeunes ont pour priorité d’être écoutés, d’avoir un espace et d’être soutenus. Il admet toutefois qu’ être autochtone au Québec, c’est difficile, et le racisme existe encore .