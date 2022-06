La cheffe nationale de l’APN, RoseAnne Archibald, est suspendue

Le comité exécutif de l'Assemblée des Premières Nations (APN) et son conseil d'administration national ont voté la suspension de la cheffe nationale RoseAnne Archibald, avec effet immédiat.

Mme Archibald a été accusée d'intimidation et de harcèlement par quatre membres du personnel. Ces accusations font maintenant l'objet d'une enquête externe.

La cheffe nationale a été suspendue avec salaire en attendant les résultats de l'enquête en cours sur les quatre plaintes déposées contre elle , a indiqué l'APN dans un communiqué.

Elle sera suspendue jusqu'à ce que le comité exécutif examine le rapport d'enquête et prenne une décision finale concernant son statut , précise le communiqué.

C'est la première fois qu'un chef national est suspendu par le comité exécutif.

Dans une déclaration publiée jeudi, l'APN a confirmé qu'elle avait reçu un certain nombre de plaintes concernant Mme Archibald le mois dernier et a déterminé que les conclusions justifiaient une enquête plus approfondie menée par un enquêteur externe.

Le chef régional Paul Prosper, porte-parole de l'APN, a déclaré dans le communiqué que l'organisation n'avait d'autre choix que de suspendre Mme Archibald. Il est regrettable que nous ayons dû prendre cette mesure sévère, mais nous n'avions pas d'autre choix , a-t-il dit.

Plus de détails suivront.