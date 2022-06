141 M$ de Québec pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations

Québec annonce 141,1 millions de dollars pour mener à bien six chantiers concernant la langue, les femmes, l’éducation, la santé, la justice et les conditions socioéconomiques des Autochtones sur cinq ans.

Québec injecte ainsi plus du double que lors de son précédent plan d’action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit. Et le gouvernement promet déjà d’augmenter les sommes chaque année, au besoin. Mais il a cependant diminué de moitié les mesures pour mieux cibler les priorités et s'y concentrer.

Le ministre responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière s’est basé sur une tournée de consultations des 55 communautés autochtones du Québec pour bâtir ce plan et en a tiré des enseignements.

La langue et les femmes doivent être les priorités. Consulter en amont et ajuster le plan au besoin sont les nouvelles manières de faire, promet le ministre.

Cette tournée a été extrêmement bénéfique. J’ai pris l’engagement de rencontrer [es partenaires et les communautés] annuellement et si besoin de corriger le tir, on va le faire , a expliqué le ministre Lafrenière.

Le ministre a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il avait entendu les préoccupations concernant la loi-96. Et en guise de réponse, il propose une politique de main tendue pour travailler avec les Autochtones afin de trouver des solutions .

Les six chantiers du plan d’action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Culture, langues autochtones et réconciliation

Enjeux et défis des femmes autochtones

Développement global de l’enfant et des familles

Santé et mieux-être des Autochtones

Conditions socioéconomiques et inclusion sociale

Justice et sécurité publique.

Le président du regroupement des centres d’amitiés autochtones du Québec, Philippe Meilleur, a estimé que cet investissement était un pas en avant sur une longue trajectoire vers l’équité, la justice sociale et une relation harmonieuse entre Québécois et les nations autochtones.

D’autant plus, a-t-il, précisé, que le gouvernement et ses institutions n’ont pas toujours été des partenaires pour nos nations et les Autochtones en milieu urbain. […]. Ils ont même contribué à notre perte de culture , a-t-il affirmé.

Le chef du Conseil des Abénakis d’Odanak, Richard O’Bomsawin, a qualifié ce plan de merveilleux , mais il a prévenu que l’argent ne va pas tout faire. Le mot clé est l’action!

Il attend d'ailleurs le gouvernement au tournant dans cinq ans. La présidente de Femmes autochtones du Québec, Marjolaine Étienne, a aussi assuré que son organisme, qui a participé aux consultations, sera près de ce plan pour s’assurer que ça aboutisse à des résultats .

La flexibilité offerte par Québec de revoir chaque année le plan satisfait Marjolaine Étienne, car cela représente la marche de manœuvre pour faire en sorte que les projets puissent aboutir .

Treize ministères et organismes sont impliqués pour la mise en œuvre de ces 52 mesures. Une approche distincte pour les enjeux inuit est prévue.