Disparus en Amazonie : un suspect amené sur les lieux des recherches

Les policiers qui enquêtent sur la disparition du journaliste britannique Dom Phillips auteur de plusieurs articles sur les Autochtones et de l'expert brésilien Bruno Pereira en Amazonie ont amené sur le site des recherches mercredi un des deux suspects arrêtés, selon plusieurs médias brésiliens.

Des images de TV Globo, la plus grande chaîne du pays, montrent un homme au visage dissimulé par une capuche sortir d'un commissariat et entrer dans un bateau de la police, à Atalaia do Norte (nord-ouest), près de la frontière brésilienne avec le Pérou et la Colombie.

Le bateau s'élance ensuite sur le fleuve où Dom Phillips et Bruno Pereira ont été vus pour la dernière fois le 5 janvier, alors qu'ils étaient censés rentrer à Atalaia do Norte.

La Police fédérale (PF) brésilienne n'a pas souhaité commenter ces images.

Un premier suspect, Amarildo da Costa de Oliveira, un pêcheur surnommé Pelado , a été arrêté le 7 juin.

Mardi, un second suspect été arrêté. Oseney da Costa de Oliveira, dit Dos Santos , est soupçonné de participation à l'affaire , a annoncé la PF dans un communiqué.

Des témoins disent avoir vu Pelado passer à vive allure à bord d'un bateau allant dans la même direction que l'embarcation de Dom Phillips et Bruno Pereira, avant leur disparition.

Collaborateur du journal The Guardian, Dom Phillips 57 ans, préparait un livre sur la préservation de l'environnement en Amazonie.

Bruno Pereira, 41 ans, expert auprès de l'agence gouvernementale brésilienne pour les affaires autochtones lui servait de guide dans la région réputée dangereuse de la Vallée de Javari, axe stratégique pour les narcotrafiquants et terrain de prédilection pour les orpailleurs, pêcheurs ou bûcherons illégaux.