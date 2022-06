Les Atikamekw maintiennent le moratoire sur les coupes malgré un rapport « satisfaisant »

Le Conseil de la nation atikamekw et Manawan se disent satisfaits des recommandations émises par le comité mixte de travail sur la foresterie avec le gouvernement québécois, mais ne lèvent pas pour autant le moratoire sur les coupes de bois. Créé il y a quatre mois, ce comité avait pour but de faire en sorte qu'on respecte davantage le mode de vie atikamekw dans l’aménagement et la gestion territoriale.