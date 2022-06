T.-N.-L. : après 200 ans, des crânes volés retournent au lac Beothuk

Les restes de deux Beothuk seront remis dans un lieu de repos final, près des tombes où ils ont été volés il y a plus de 200 ans.

CBC News a appris que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a alloué 250 000 $ à un nouveau centre culturel au lac Beothuk, près des communautés de Buchans et de Millertown, au centre de la province.

Le centre servira de lieu de sépulture pour les restes des deux personnes, et pourrait être un site public pour honorer l'héritage des Beothuk, selon la ministre provinciale des Affaires autochtones, Lisa Dempster.

« Ils seront placés de manière très sécurisée. Ils ne seront pas exposés. Cependant, il y a tellement de choses que nous pourrions faire à ce sujet [et] qui sont encore au stade préliminaire. » — Une citation de Lisa Dempster, ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour raconter l'histoire de ces gens, et c'est ce que nous voulons vraiment faire ici , a indiqué Mme Dempster.

Un territoire volé, des restes volés

L'histoire est tragique. Les Beothuk constituaient le peuple autochtone de ce qui allait devenir Terre-Neuve. Ils ont souffert dans les années qui ont suivi la colonisation européenne. Ils ont été forcés de quitter leur territoire traditionnel pour s'installer dans des espaces de plus en plus réduits, à mesure que les colons se répandaient sur l'île. Beaucoup sont morts de maladies étrangères et lors d'affrontements violents.

Dans les années 1800, alors que leur population diminuait, les Beothuk se sont retrouvés confinés à l'intérieur de l'île, autour du lac Beothuk, autrefois appelé lac Red Indian. C'est là qu'un groupe de recherche dirigé par un colon bien connu, John Peyton Sr., a rencontré un groupe de Beothuk en mars 1819. Le groupe de colons composé d’hommes blancs n'était autorisé qu'à récupérer du matériel de pêche volé, mais les choses ont rapidement tourné à la violence.

Alors que la plupart des habitants Beothuk se sont dispersés après avoir aperçu les colons, une femme nommée Demasduit n'a pas pu s'échapper dans la neige profonde. Elle s'est avancée avec son nouveau-né pour implorer leur pitié. Au lieu de cela, les hommes de Peyton l'ont capturée. Son mari, Nonosabasut, a alors tenté de négocier avec les colons, mais il a été abattu. Leur bébé est mort dans les jours qui ont suivi la capture de Demasduit.

Chargement de l’image Demasduit était parmi les derniers Beothuk. Elle a été capturée par des colons européens en 1819, et est morte peu de temps après. Ses restes ont été volés et envoyés dans un musée en Écosse, où ils sont demeurés jusqu'en 2020. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Elle a passé le printemps à Saint-Jean, mais il a été décidé, cet été-là, de la ramener auprès de son peuple au lac Beothuk. Après quelques tentatives infructueuses, Demasduit a contracté la tuberculose lors d'un voyage à l'intérieur des terres en janvier 1820, et elle est morte dans ce qui est maintenant Botwood.

L'injustice ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, l'explorateur écossais William Cormack s'est rendu sur la tombe et a pris les crânes de Demasduit et de Nonosabasut, les envoyant au Musée national d’Écosse à Édimbourg, où ils sont restés pendant 200 ans.

Les crânes ont été restitués en 2020, après une longue lutte menée par le chef mi'kmaw Mi'sel Joe de Miawpukek. Depuis, ils sont entreposés à The Rooms, un musée et un site pour les archives provinciales à Saint-Jean.

« Ce n'est pas un endroit où l'on voudrait conserver les restes de ses proches. » — Une citation de Lisa Dempster, ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

Des documents internes font la lumière sur les intentions du gouvernement

Bien qu'il y ait eu un débat public sur ce que devrait être leur lieu de repos final, Mme Dempster a estimé que la décision de les ramener au lac Beothuk avait reçu le consentement unanime des cinq groupes autochtones de la province.

« Ce qui est maintenant le lac Beothuk, cette région, c'est ce qui était logique. C'est leur foyer. C'est de là qu'ils venaient. » — Une citation de Lisa Dempster, ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

L'emplacement précis n'a pas encore été déterminé, mais Mme Dempster a précisé qu'il s'agirait d'une nouvelle installation, et non d'une amélioration du site historique national existant à Indian Point, le long de la rive du lac Beothuk, dans la petite communauté de Millertown.

Mme Dempster a déclaré que les détails n'ont pas encore été précisés, mais une note obtenue grâce à des demandes d'accès à l'information mentionne quelques suggestions.

Chargement de l’image Le Centre d'interprétation des Beothuk de Boyd's Cove est situé près de Twillingate, dans le nord-est de Terre-Neuve. Le bâtiment principal est conçu d'après les « mamateeks » des Beothuk. Photo : courtoisie / Ville de Twillingate

Une grande partie du texte est expurgée, mais la note indique que l'installation devra être climatisée et sécurisée, et que si l'installation abrite les restes, ceux-ci ne seront pas exposés au grand public, car cela serait contraire à la réconciliation .

Le rapport indique qu'un format possible pourrait ressembler au centre d'interprétation des Beothuk à Boyd's Cove, qui a été conçu d'après un mamateek , ou wigwam, des Beothuk.

Chercher à éviter les erreurs du passé

De nombreux détails restent à régler, et Mme Dempster a rappelé que son gouvernement travaillerait avec les groupes autochtones et les villes situées autour du lac Beothuk avant de finaliser les plans.

Entre-temps, le gouvernement et cinq groupes autochtones ont conclu un accord pour que ces derniers restent à The Rooms. Ils ont également conclu une autre entente : chaque fois qu'un groupe veut voir les restes, il doit obtenir le consentement de tous les autres groupes.

Selon Mme Dempster, l'un des groupes autochtones a organisé une visite au cours des derniers mois, et en est ressorti avec le désir d'accélérer le processus.

« Nous comprenons le sentiment d'urgence qu'il y a à vouloir ramener les restes dans le centre de Terre-Neuve, dans leur patrie, car l'endroit où ils se trouvent actuellement n'est que temporaire. Mais nous devons faire les choses correctement. » — Une citation de Lisa Dempster, ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

Elle admet que le gouvernement a commis des erreurs sur la voie du retour des restes, notamment en faisant adopter à la hâte un changement qui aurait fait disparaître le terme Red Indian du lac pour le remplacer par un nom mi’kmaw signifiant lac paisible . Ce changement a été accueilli avec dérision par les habitants de la région, qui ont affirmé ne pas avoir été consultés.

Chargement de l’image La ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador, Lisa Dempster, affirme que le centre servira de lieu de sépulture pour les restes, et pourrait être un site public pour honorer l'héritage des Beothuk. Photo : CBC

J'ai pris les choses à bras-le-corps. Lorsque nous avons annoncé le changement de nom du lac, nous nous sommes peut-être un peu emballés. Il faut savoir vivre et apprendre , a-t-elle poursuivi.

« Les gens ont un lien avec les lieux et les noms. J'apprécie cela. Je le comprends. » — Une citation de Lisa Dempster, ministre des Affaires autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

Bien que 250 000 $ aient été mis de côté, la province va demander au gouvernement fédéral d'injecter plus d'argent. La ministre a refusé de fournir une estimation du coût, affirmant qu'il est encore trop tôt dans le processus.

D’après un texte de Ryan Cooke, de CBC