8e Marche de l’esprit : amasser des fonds pour aider les femmes autochtones

L’objectif de 60 000 $ a été atteint avant même le début de la marche à 13 h. Les organisateurs pensent même récolter quelques milliers de dollars de plus que l’objectif.

La maison Miyoskamin, qui ouvrira ses portes en février prochain, va compter 23 appartements qui pourront accueillir chacun une femme autochtone et ses enfants. Le centre de pédiatrie sociale Saralikitaaq y sera aménagé pour offrir des services pour les femmes et les enfants qui vont fréquenter la maison Miyoskamin.

J’aime la communauté de Montréal qui est là quand on en a besoin , a indiqué Nakuset, la directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. La 8e Marche de l’esprit visait à lever des fonds pour le centre de pédiatrie sociale pour tous les Autochtones de Montréal.

Ils ont besoin d’un avocat, d’une travailleuse sociale, et de différents [professionnels] pour supporter les femmes et les enfants , a noté Nakuset. Les enfants [dans le système] de la protection de la jeunesse ont besoin d’un avocat , a-t-elle expliqué, et les familles n’auront pas à débourser quoi que ce soit pour ces services. On paie, pas les mères , a-t-elle ajouté.

La directrice du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Nakuset. Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

Il y a selon elle encore beaucoup d’obstacles, notamment dans la mise en place des recommandations de la Commission Viens, la Commission de vérité et réconciliation et l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, a rappelé Nakuset. On a besoin de services pour les femmes, et c’est ce qu’on fait aujourd’hui .

Le financement du centre Saralikitaaq qui sera intégré dans la maison Miyoskamin nécessite cependant des investissements importants, a concédé Nakuset. Nous avons besoin de 1 million $, et nous en avons presque 660 000 $ , s’est-elle émue.

Avoir un avocat pour les familles, pour aider les femmes à se battre pour récupérer leurs enfants, avoir une travailleuse sociale [...] c’est très important , a estimé Nakuset. La DPJ dresse des listes des étapes pour récupérer les enfants [...] et nous serons capables de rassembler une équipe qui va entourer les femmes et les enfants , a-t-elle poursuivi.

J’aime l’idée que nous créons cela, mais ce n’est pas encore terminé , a lancé Nakuset.

Des bénévoles à pied d'œuvre

La Dre Alex Orr a présenté le volet pédiatrie sociale à la maison Miyoskamin avant que la marche ne se mette en branle. Au centre Saralikitaaq, tous les services seront offerts sous un même toit : médecine, justice, services sociaux. Il y aura [sur place] des services intégrés qui seront personnalisés pour chaque cas , a-t-elle énuméré. Des cérémonies de guérison et de gestion des traumatismes générationnels seront aussi offertes.

La 8e Marche de l’esprit a été organisée par une petite équipe de bénévoles. Environ 300 personnes se sont présentées sur place, le plus qu’on a jamais eu , a commenté Avi Floment, l’une des organisatrices de la marche.

L'une des organisatrices de la 8e Marche de l'esprit, Ami Floment (à gauche), en compagnie d'un bénévole, Ray Grafton. Photo : Radio-Canada / Charles-Émile L'Italien-Marcotte

C’est très excitant : la première année, nous n’étions qu’une trentaine de personnes , a avoué Mme Floment. Elle s’est réjouie qu’un nombre élevé de personnes se rassemblent pour soutenir le projet de maison Miyoskamin. C’est un nouveau projet [que les femmes pourront fréquenter après] avoir passé du temps au Foyer , a affirmé Mme Floment.

Elle s’est dite désolée que la DPJ impose beaucoup de demandes sur les familles pour garder leurs enfants, des médecins, des enfants qui doivent fréquenter un thérapeute… et il y a des listes d’attente . La marche de samedi visait à récolter des fonds pour le centre de pédiatrie sociale Saralikitaaq.

Ça fait plusieurs mois qu’on organise ça , a pour sa part déclaré Rebecca Lessard, l’une des organisatrices de la Marche de l’esprit. Nous sommes une petite équipe, mais nous avons beaucoup d’aide , a-t-elle ajouté.

Saralikitaaq signifie "papillon", en inuktitut , a mentionné Mme Lessard. Le centre va offrir des services plus sensibles culturellement, et plus vite , a-t-elle enchaîné. Les enfants de la DPJ mettent beaucoup de temps à attendre pour des services [...] et le centre va accompagner les familles pour tous les services – notamment légaux , selon elle.

Les quelque trois cents participants de la 8e Marche de l’esprit s’étaient réunis près du pavillon Mordecai-Richler, au pied du Mont-Royal, pour effectuer une boucle sur la montagne et revenir à leur point de départ.