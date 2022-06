Un demi-million pour contrer la surreprésentation des Autochtones dans le système pénal

De ce financement, 187 500 dollars sur 5 ans sont prévus afin de soutenir le programme de justice communautaire du Centre. Ce dernier pourra également bénéficier de plus de 300 000 dollars pour ses services en lien avec l'arrêt Gladue et pour appuyer son nombre de demandes accrues , précise le ministère canadien de la Justice, dans un communiqué.

Pour faire progresser la réconciliation, il faut s'attaquer à la fois au racisme systémique et à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale , peut-on lire dans ce même communiqué.

L'arrêt Gladue Depuis l'arrêt Gladue de la Cour suprême, en 1999, les juges canadiens doivent déterminer la peine d'un contrevenant autochtone en tenant compte des facteurs historiques et systémiques qui ont pu avoir une incidence sur les circonstances du crime. Les accusés autochtones doivent alors préparer un rapport relatant leur histoire personnelle afin de le présenter en cour.

Le programme de justice communautaire du Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal permet notamment à des Autochtones d'avoir accès à des cercles de guérison avec des aînés, d'avoir un soutien dans leur réinsertion sociale et dans la préparation de leur rapport Gladue.

[Notre] organisation offre à nos gens une porte d'entrée sûre pour obtenir du soutien et des renseignements juridiques lorsqu'ils se retrouvent à l'intérieur du système de justice à Montréal, écrit la directrice générale du Centre, Ellen Filippelli.

« En appuyant des services de justice autochtone, nous contribuons à apporter des changements systémiques afin de lutter contre cette réalité inacceptable, soutient pour sa part le ministre de la Justice David Lametti. Par ailleurs, le financement des programmes de justice communautaire dirigés par des Autochtones soutiendra nos efforts pour améliorer l'accès à la justice et l'équité dans notre système de justice pénale. »

Le ministère souligne par ailleurs que la mise en œuvre des principes de l'arrêt Gladue correspond à trois appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et à 3 appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.