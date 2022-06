Rejoindre les jeunes Autochtones grâce à la crosse

Tous les mardis et jeudis, Michael Thompson suscite l'enthousiasme de quelques dizaines d'étudiants de la Cornwall Collegiate and Vocational School, une école secondaire située à Cornwall, en Ontario.

L'ancien joueur de crosse a aidé au lancement d'un programme parascolaire dans lequel les étudiants peuvent apprendre et pratiquer ce sport, tout en obtenant des crédits.

Dans les dernières années, à cause de la COVID, beaucoup de jeunes ont perdus des crédits parce qu'ils restaient à la maison, incapables de terminer certains de leurs travaux , affirme celui qui travaille aussi en tant que conseiller culturel au centre de ressources pour les Autochtones de l'école.

Chargement de l’image Michael Thompson (à droite) montre aux étudiants des stratégies de jeu, mais aussi comment fabriquer leur propre bâton de crosse. Photo : Courtoisie de Jennifer Suggars

Originaire de la communauté mohawk d'Akwesasne, Michael Thompson a joué à la crosse pendant toute sa jeunesse.

Il estime que son éducation catholique explique en partie pourquoi il n'a pas appris l'aspect spirituel de ce sport avant l'âge adulte. Dans une maison longue haudenosaunee traditionnelle, la crosse fait partie de la religion , explique-t-il.

L'étudiant Ronwaiewate Lazore est aussi originaire d'Akwesasne. Il affirme avoir grandi avec la crosse, et dit avoir pu reprendre contact avec ce sport et sa signification grâce au programme. C'est quelque chose qui te permet de te distraire et de t'aider à passer à travers tes problèmes , juge-t-il.

« Pour nous, c'est plus un remède qu'un jeu. [...] Durant tout le cours, je n'ai jamais pensé aux crédits. » — Une citation de Ronwaiewate Lazore, étudiant à la Cornwall Collegiate and Vocational School

Ronwaiewate Lazore confie aussi avoir commencé à jouer à l'extérieur de l'école. Il marche plus de trois kilomètres presque tous les jours jusqu'au au terrain de crosse le plus proche afin de pouvoir jouer.

Un programme qui va au-delà des Autochtones

Le programme a été créé avec les étudiants autochtones en tête, mais il est ouvert à tous les étudiants.

Letizia Gaibotti, une jeune Italienne qui participe à un échange étudiant, s'est inscrite au programme afin de se faire des amis. Je ne savais même pas ce qu'était la crosse , admet-elle.

Chargement de l’image L'étudiante italienne Letizia Gaibotti prévoit chercher des activités de crosse une fois qu'elle sera de retour chez elle. Photo : Courtoisie de Jennifer Sugars

Letizia Gaibotti apprécie le fait d'apprendre l'histoire et les pratiques culturelles de ses camarades tout en jouant.

Ils sont ravis de partager cette connaissance avec des étrangers, et je suis contente d'entendre ce qu'ils ont à dire , ajoute-t-elle. Je suis heureuse que les autres étudiants aient été ouverts à mon égard, et qu'ils m'aient laissée jouer.

Un pont entre l'école et l'étudiant

L'enseignante Jennifer Suggars, qui aide à la supervision du programme, confie avoir développé un regard différent sur les jeunes qu'elle côtoie. Elle ajoute que ce programme aura aidé à rejoindre des étudiants en difficulté.

Chargement de l’image L'étudiant Quest Thompson ajoute le filet à son bâton de crosse. Photo : Courtoisie de Jennifer Suggars

Nous avons beaucoup d'étudiants à risque. Ce programme fait en sorte que les enfants viennent davantage à l'école , constate-t-elle. Elle ajoute que certains étudiants vont à la crosse, mais ne vont pas en classe.

Plus ils seront à l'aise à l'école, plus ils sentiront que c'est une deuxième maison, et alors nous pouvons prendre cette occasion pour leur dire "Hé, comment se passe ton cours de science?" , note aussi Jennifer Suggars.

Pour Michael Thompson, ce sport traditionnellement utilisé par les peuples autochtones pour résoudre des conflits a aussi été une façon pour certains étudiants d'éviter des problèmes.

D'après un texte de Anchal Sharma, de CBC.