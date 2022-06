Ottawa veut davantage inclure les Autochtones dans la conservation des lieux historiques

Le gouvernement fédéral a déposé mardi le projet de loi C-23 qui a pour but d'améliorer la représentation des Autochtones au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Un des objectifs consiste à favoriser la participation des premiers peuples à la direction des lieux historiques appartenant à Ottawa.

Le projet de loi prévoit la création de trois nouveaux postes à la Commission qui seront occupés par des représentants des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Il s'agira de la première loi de ce type au Canada et elle permettra aux peuples autochtones d'avoir une voix plus forte dans la détermination des personnages, des lieux et des événements considérés comme étant d'intérêt et d'importance historiques nationaux au Canada , a affirmé le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault, lors d'un point de presse.

Le choix des représentants qui occuperont ces nouveaux postes sera fait après un processus de consultation avec les communautés , a souligné le ministre.

De plus, le projet de loi propose un cadre clair pour l'identification, l'évaluation et la désignation des lieux historiques , a ajouté M. Guilbeault.

Nous avons besoin de cette nouvelle loi parce qu'au Canada il nous manque un cadre afin d'avoir une gestion transparente des sites historiques , a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, croit que si le projet de loi est adopté il contribuera à promouvoir la reconnaissance et la compréhension de l'histoire des peuples autochtones, notamment leurs contributions importantes et continues au Canada , a-t-il écrit dans un communiqué.

Je ne peux penser à un meilleur moment ou à un moment plus pertinent pour faire progresser cette loi importante que durant le Mois national de l'histoire autochtone, écrit de son côté Jaime Battiste, député mi’kmaw du Parti libéral. Ce projet de loi porte sur la réconciliation.

Ottawa souligne que le projet de loi C-23 répond à l'appel à l'action 79 du rapport de la Commission de vérité et réconciliation.