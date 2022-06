Je voyais mes deux parents être fiers de leur parcours académique et pour moi, c’était une certitude que j’allais suivre leur pas.

Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo étudie en journalisme à l’UQAM. Elle est membre de la nation anichinabée et sa famille vient de la communauté du Lac-Simon, en Abitibi. Elle s'investit dans le milieu culturel montréalais et au sein de la communauté 2SLGBTQI+, en plus d'avoir réalisé des courts métrages avec le Wapikoni mobile.

L’enfant parfait

Au secondaire, je travaillais fort pour avoir les meilleures notes. Même dans les matières que j’aimais le moins, comme les mathématiques, je me mettais de la pression pour être parfaite.

Je prenais des cours d’été et de soir pour que je puisse avoir mes maths 526 . J’avais tellement travaillé que pour reconnaître mes efforts, à la correction de mon dernier examen qui déterminerait si je passerais ou non, le professeur m’a donné le point qu’il me manquait pour passer le niveau.

Toute ma vie j’ai tenté de rentrer dans un moule. Rentrer dans le modèle que je m’étais établi. J’étais l’enfant dont toutes les mères seraient fières. Je travaillais fort pour avoir des bonnes notes et j’étais sage. Je n’ai jamais fait la fameuse crise d’adolescence.

Je bûchais tellement fort que lorsque je suis arrivé au cégep, j’étais épuisée. Je n’ai jamais réussi à terminer mon DEC. Peu importe le nombre de fois que je réessayais.

De plus, ma fin de session se déroulait en même temps que le printemps érable. Une session complète avait été annulée en raison des revendications étudiantes. Je m’étais dit que je serais capable de la compléter en deux semaines et de commencer ma première session à l’université en même temps.

Les circonstances étaient exceptionnelles. C’était une option qu’on m’avait offerte. J’étais persuadée que je pouvais faire ça facilement. J’étais si proche de mon but de me rendre à l’université. J’avais bien réussi à faire des cours de soir et d’été dans mes années au secondaire, ceci me semblait alors un jeu d’enfant.

Mais je me suis fracassée contre un mur. Un mur de fatigue, de démotivation et de dépression. J’ai coulé ma session au cégep et mes premiers cours à l’université.

Me perdre pour me retrouver

Peut-être que finalement, le milieu académique n’était pas fait pour moi. Cette remise en question m’a beaucoup affectée. Car jusqu’à ce moment là, j’étais la Kijâtai studieuse qui travaillait fort et qui rendait sa mère fière.

Qui étais-je maintenant alors?

Pendant plusieurs années, j’ai travaillé en service à la clientèle pour payer mes factures. Des années d’expérience que je chérie encore aujourd’hui. J’ai appris énormément même si je n’étais pas dans un milieu universitaire. J’ai appris sur les gens autour de moi, du monde qui m’entourait et surtout, sur moi.

Néanmoins, je voulais retourner aux études. J’avais encore cette image de la personne parfaite gravée dans ma tête. Pour moi une vie réussie était une personne ayant un BAC et une carrière fructueuse avec une famille épanouie.

Mais, j’ai tranquillement réalisé que cette image était basée sur ce que la société avait elle-même établie.

Ce n’était pas la mienne.

J’ai commencé à me rendre compte que je pouvais me créer ma propre image. C’était au même moment que j’avais entamé la redécouverte de la culture de mon père. Qui était aussi la nôtre en fait.

Je me reconnectais avec les personnes autochtones à Montréal et avec moi-même aussi. Le journalisme : une vocation? J’ai commencé à parler publiquement de ma réalité qui venait rejoindre plusieurs d’entre nous. Je me suis sortie de cet isolement que je m’étais créé. Aujourd’hui, c’est la première fois que je me penche pleinement sur mon parcours scolaire. Un parcours que je considérais comme un échec.

Mais, j’étais fière du travail que je faisais. Je retrouvais l’étincelle qui m’avait quittée. Je me retrouvais.

C’est là que j’ai découvert mon intérêt pour le journalisme. J’ai fait un premier stage à La Converse et j’ai eu la piqûre. Mais surtout, je voyais un réel besoin au sein des médias d’élargir les perspectives. Je ne m’étais jamais vraiment reconnue lorsque j’ouvrais la télé. Je n’aimais pas regarder les nouvelles lorsque ma mère les mettait au souper.

Je ne me reconnaissais pas dans les médias.

Un jour, j’ai eu l’occasion d’aller parler à LCN sur un rassemblement en soutien de la nation Wet’suwet’en. J’y étais présente et j’ai voulu témoigner de mon expérience et apporter une voix autochtone sur le sujet.

Tout de suite, les mots utilisés pour définir l’événement n’exprimaient pas ce que j’avais vu. On parlait d’un barrage humain qui avait bloqué le centre-ville de Montréal pendant 2 heures.

De mon point de vue, c’était un rassemblement pacifique de personnes voulant démontrer leur soutien pour des personnes défendant leurs droits.

C’est là aussi que j’ai remarqué l’importance de la diversité des perspectives dans les médias. Parce que c’était un rassemblement pacifique à mes yeux et aux yeux de plusieurs, mais c’était aussi un barrage humain aux yeux d'autres personnes.

Les deux étaient vraies.

Le problème était qu’il semblait y avoir qu’une seule perspective dans ce qui était rapporté dans les médias.

J’ai donc commencé à découvrir ce que je considère ma vocation aujourd’hui, le journalisme.

Aontaiontenrohwe, une bourse porteuse d’espoir

Un jour, je suis tombé sur un article annonçant une nouvelle bourse. La bourse Aontaiontenrohwe*,  (Nouvelle fenêtre) un mot kanien’kéha qui veut dire collaborer ensemble . Celle-ci était destinée à des Autochtones voulant étudier en journalisme à l’UQAM.

Jusqu’à ce moment, l’université n’était qu’un lointain rêve d’enfance. J’avais 29 ans. Disons que je n’étais pas rendue à l’étape de ma vie que je m’étais imaginé étant enfant.

La différence par contre était que je me connaissais maintenant. J’ai vu cette bourse comme une nouvelle opportunité de poursuivre ma passion. Il n’est pas nécessaire d’aller à l’université pour œuvrer dans les médias, mais je voulais développer des outils pour me donner les meilleures chances dans le milieu.

Je croyais en moi. En ce que j’avais acquis au fil des années.

J’ai alors postulé pour le programme de journalisme à l’UQAM. J’ai passé à travers toutes les étapes d’admission et le jour de mon entrevue, j’étais si nerveuse.

Je le désirais de tout mon être. Je ne voulais pas aller à l’université juste pour aller à l’université. J’avais désormais un but, une vocation. Je croyais assez en moi pour avoir poser ma candidature.

Je me rappelle que l’attente était insoutenable. Mais lorsque j’ai été acceptée, j’ai sautillé sur place. J’allais retourner à l’école pour quelque chose qui me passionne!

J’ai ensuite postulé pour la bourse et je me suis sentie tellement privilégiée de l’avoir reçu aussi.

Aujourd’hui, je suis fière de dire que j’ai complété ma première année à l’université. J’ai beaucoup ramé pour m’y rendre.

Mais je l’ai fait.

Je peux dire que sans cette bourse qui montrait qu’il était possible pour une personne comme moi de se forger une place en milieu académique et journalistique, je ne me serais jamais lancé.

Retourner aux études a été un défi, mais je ne les aurais jamais surmonté sans l’aide des professeurs à l’UQAM et de l’équipe d’Espaces autochtones.

Je suis si fière de moi. Il faut que d’autres personnes vivent ce sentiment. Il y a deux nouvelles bourses pour la prochaine session d’automne à l’UQAM dans le programme de journalisme.

Je ne dis pas que c’est facile de retourner aux études ou de se lancer dans un engagement comme celui-là. Il faut tout l’effort du monde parfois pour reconnaître nos compétences.

Mais une fois qu’on commence à se valoriser en tant que personne, les choses deviennent plus faciles.

J’ai espoir alors que de plus en plus de personnes de différentes perspectives commencent à peupler nos médias pour qu’ils représentent mieux notre société.

Et la bourse Aontaiontenrohwe est un bon début pour toutes personnes autochtones voulant étudier en journalisme. Nous avons tellement de voix qui méritent d’être écoutées. Mikwetc** à l’UQAM, La Converse, Espaces autochtones et toutes les personnes qui m’entourent pour avoir cru en moi et qui continue à me soutenir. Surtout, mikwetc à ma mère qui continue à me dire qu’elle est fière de moi peu importe où je suis rendu dans ma vie.

* Cette bourse est à nouveau offerte cette année. Voir les détails : https://www.apps.uqam.ca/Application/bourses/Bourses/DetailBourse.aspx?brs_id_bourse=9978

** Merci en langue anishinabée.