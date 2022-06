Des jeunes Cris découvrent l’escalade murale grâce à deux enseignants

Eeyou Bouldering se trouve dans un ancien supermarché, dans un petit centre commercial au centre-ville de Waskaganish.

C'est le rêve de deux enseignants – Jeanne de Metz et Vincent Rodrigue – qui, pendant deux ans, ont enseigné conjointement aux classes de troisième et de cinquième années de l'École Annie Whiskeychan Memorial Elementary School.

« Nos élèves avaient l'habitude de venir frapper à notre porte le soir, simplement parce qu'ils cherchaient quelque chose à faire, un endroit où aller. » — Une citation de Jeanne de Metz, Eeyou Bouldering

M. Rodrigue et Mme de Metz ont également une passion pour l'escalade, et ils disent que c'est un rêve pour eux de partager cette passion avec les jeunes Cris qu'ils ont appris à aimer. Les activités sont gratuites, et des chaussures d'escalade de toutes les tailles sont disponibles.

Nous sommes très émus par ce projet, car nous sommes passionnés d'escalade. L'escalade a changé ma vie , indique M. Rodrigue. J'espère donc que cela pourra changer quelques vies ici dans la communauté.

Hockey pneumatique, baby-foot et smoothies

Le centre d’escalade a ouvert ses portes le 21 avril et dispose de canapés, de tables de hockey pneumatique et de baby-foot, de jeux de société, de magazines et d'un coin cuisine avec un réfrigérateur, un micro-ondes et un mélangeur pour faire des smoothies.

La différence la plus importante entre l'escalade traditionnelle et l’escalade de bloc, c’est que les blocs ne nécessitent que des chaussons d'escalade, de même que des tapis de chutes de 14 pouces – pour amortir les chutes. En escalade traditionnelle, le grimpeur est accroché à une corde et porte un équipement de protection.

« Nous avons eu l'impression que la salle d'escalade de bloc correspond parfaitement à la culture d'ici, et au besoin d'un sport accessible, accessible à tous et à tout moment. » — Une citation de Vincent Rodrigue, Eeyou Bouldering

Le couple souhaite que ce soit un lieu sûr et chaleureux où les jeunes puissent venir socialiser et apprendre les techniques de résolution de problèmes, qui font partie intégrante de la culture de l'escalade.

Résolution de problèmes

Chacune des prises d'escalade colorées sur le mur fait partie d'une ligne ou d'un problème à résoudre, affirme M. Rodrigue. Les prises sont changées chaque semaine, ce qui signifie que les problèmes à résoudre sont différents.

« C'est tellement agréable, notre travail est de leur apprendre à grimper, et chaque jour nous les voyons s'améliorer », affirme Jeanne de Metz, qui, avec Vincent Rodrigue, a lancé Eeyou Bouldering. Photo : Gracieuseté : Eeyou Bouldering

Les deux enseignants disent que voir les jeunes repousser leurs limites et résoudre leurs problèmes pour atteindre le sommet du mur est incroyable.

Vous voyez un enfant qui monte jusqu'à la moitié du mur, qui a peur, qui redescend, qui regarde le mur pendant cinq minutes, qui revient et qui monte quelques mètres plus haut , commente M. Rodrigue, qui ajoute qu'à la fin de l'heure : ils ont atteint le sommet .

« C'est tellement agréable, notre travail est de leur apprendre à grimper, et chaque jour nous les voyons s'améliorer. » — Une citation de Jeanne de Metz, Eeyou Bouldering

Eeyou Bouldering est ouvert de 16 h à 19 h pour les jeunes à partir de huit ans, puis de 19 h à 22 h pour les jeunes de 12 ans et plus. Le dimanche après-midi, le centre est accessible à toute la communauté.

Une entreprise montréalaise, Murs Nomad Walls, a conçu le mur d'escalade, qui coûte généralement environ 50 000 $. Mais l'entreprise permet à Mme de Metz et à M. Rodrigue de payer en plusieurs versements.

La réaction est pure joie

Eeyou Bouldering a ouvert ses portes au moment où les familles cries partaient pour leur camp de printemps pour la chasse à l'oie, mais les deux enseignants croient que de plus en plus de jeunes et leurs parents manifestent de l’intérêt.

Dès que les gens sont revenus [du territoire], ça a explosé. Les parents sont venus car ils étaient très surpris et heureux de notre initiative , soutient M. Rodrigue.

« Et la réaction des jeunes n'est que pure joie. » — Une citation de Vincent Rodrigue, Eeyou Bouldering

L'objectif est de former des jeunes de la région pour qu'ils travaillent au centre.

Le projet pilote bénéficie d'un financement jusqu'en juin, grâce à des commanditaires locaux, et d'un financement régional provenant du Fonds de développement de la jeunesse crie, ainsi que d'un financement du gouvernement fédéral par le biais du principe de Jordan, avec l’apport des Services aux Autochtones Canada.

L'objectif de Eeyou Bouldering est de former des jeunes de la région pour travailler à leur tour au centre. Photo : Gracieuseté : Eeyou Bouldering

Mme de Metz et M. Rodrigue se concentrent sur la mise en place du financement pour l'automne prochain. Leur vision est d'amener un jour Eeyou Bouldering dans d'autres communautés cries.

D'après un texte de Susan Bell de CBC