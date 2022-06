Hydro-Québec conclut un partenariat énergétique au Nunavik

Hydro-Québec annonce lundi un partenariat avec les Énergies Tarquti inc. pour produire de l‘énergie à partir, entre autres, d'éoliennes dans les communautés inuit du Nunavik. Tarquti devient ainsi le partenaire « privilégié et exclusif » d’Hydro-Québec dans la production d'énergie dans le nord du Québec.

Au Nunavik, Hydro-Québec exploite une vingtaine de centrales thermiques pour fournir de l’électricité aux différentes communautés sur le territoire. En concluant ce partenariat, Tarquti pourra réaliser des projets pour remplacer les centrales qui utilisent du diesel par des énergies renouvelables. Ces projets, selon la société d'État, sont adaptés aux besoins et aux intérêts des communautés de la région .

Ce partenariat constitue une étape importante pour les communautés inuit du Nunavik pour qu’elles continuent de développer les compétences dont elles ont besoin pour mettre sur pied leurs propres projets d’énergie renouvelable respectueux de l’environnement et [de leurs] valeurs , poursuit le communiqué.

Tarquti a été créée en 2017 et appartient au Nunavik. Elle y développe des projets d’énergie tout en créant des emplois locaux.

Le succès de la transition énergétique dépend de la mobilisation de tous les acteurs importants du secteur des énergies propres, ainsi que nos organisations locales et régionales, y compris les sociétés foncières , indique le président de la société Makivik, Pita Aatami. Grâce à sa relation exclusive avec Hydro-Québec, Tarquti est bien placée pour développer et partager son expertise pour le bien de nos communautés , ajoute-t-il.

De son côté, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, souligne l’engagement, la motivation et la détermination de [Tarquti] et sa volonté que les projets d’énergie renouvelable au Nunavik soient développés et entièrement détenus et exploités par les communautés locales et régionales .

« Cet accord est la preuve tangible de notre volonté d’accompagner les communautés autochtones qui souhaitent prendre en charge leurs projets de développement. » — Une citation de Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec

Mme Brochu croit que la transition énergétique des réseaux autonomes ne peut être mise en œuvre que par et pour les personnes les plus touchées .

Les centrales thermiques ne produisent que 1 % de l’électricité du réseau d’Hydro-Québec, mais sont responsables de 43 % de ses gaz à effet de serre.