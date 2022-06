Projet Pisikotan : le périple sportif de jeunes Atikamekw jusqu’à Kitigan Zibi

Mission accomplie! Les six jeunes Autochtones, âgés de 16 à 20 ans, sont arrivés samedi en début d’après-midi après un parcours d’environ 300 kilomètres à la course, à la marche et en canoë rabaska. On est parti jeudi de Joliette pour rejoindre la communauté anichinabée de Kitigan Zibi , déclare en entrevue téléphonique Luc Parlavecchio du centre d’amitié autochtone de Joliette.

L’intervenant qui se définit comme éductraineur a accompagné le groupe tout au long de son périple afin de développer un lien social par la pratique sportive. Il explique que le défi comporte plusieurs objectifs allant du renforcement culturel à la mixité entre plusieurs communautés autochtones, en l’occurrence les Atikamekw et les Anichinabés.

Tisser des liens forts

Il y a d’autres aspects à prendre en compte, note Luc Parlavecchio. Dans cette aventure en plein air, les jeunes ont la possibilité de dépasser leurs propres limites et de créer une solidarité de groupe.

Pour Yanka Flamand, il y a en effet un esprit familial qui se crée. Quand on a commencé le voyage, on ne se parlait pas beaucoup entre nous, raconte la participante de 18 ans, originaire de Manawan. Mais au fur et à mesure du trajet, on apprend à se connaître.

Le parcours n’est pas toujours simple et parfois cela fait peur , ajoute Izaak Q. de Manawan. À 16 ans, il est le plus jeune du groupe. Marcher dans la forêt en pleine nuit a été un de ses grands moments de frayeurs. On ne peut pas retourner en arrière, dit-il. Alors on n'a pas le choix de continuer malgré tout.

Chargement de l’image Les six jeunes autochtones sont arrivés Kitigan Zibi avec le sentiment du devoir accompli. Photo : Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Ce dépassement de soi, les autres jeunes l’ont aussi vécu, mais tous s’accordent pour parler d’une expérience unique incluant en amont du défi trois mois et demi d’entraînement. C’est le cas de Eruoma Ottawa-Chilton qui en est à sa troisième randonnée.

« Lorsqu’on court dans le bois ou qu’on rame sur la rivière, on se dit sur le coup que c’est difficile, mais au final, les efforts en valent vraiment la peine. » — Une citation de Eruoma Ottawa-Chilton, participante

La jeune femme originaire de Wemotaci affirme que le projet Pisikotan est aussi une occasion de se reconnecter avec ses racines. On a utilisé le rabaska, le moyen de transport de nos ancêtres, précise-t-elle. Cela nous permet de nous réapproprier notre identité en tant qu’Autochtones.