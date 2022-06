Bilan du plan fédéral pour contrer la disparition de femmes autochtones

Le gouvernement du Canada le premier anniversaire de la Voie fédérale et du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Les ministres Marc Miller (Relations Couronne-Autochtones), Patty Hajdu (Services aux Autochtones) et David Lametti (Justice et procureur général du Canada), accompagnés de Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants, et de Sylvia Maracle, représentante de la communauté 2ELGBTQQIA+, marquent le premier anniversaire de la Voie fédérale et du Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.