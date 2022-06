Une programmation variée pour le Mois national de l’histoire autochtone

Pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, en juin, plusieurs ministères fédéraux et des organismes de partout au Canada, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mettent en place des activités pour célébrer l’histoire, le patrimoine, la culture, la diversité et les contributions des Premières Nations, des Inuit et des Métis au pays.

Les ministres des Relations Couronne-Autochtones et des Services aux Autochtones, Marc Miller et Patty Hajdu, et ceux des Affaires du Nord et du Patrimoine canadien, Daniel Vandal et Pablo Rodriguez, ont publié une déclaration conjointe mercredi pour marquer le début des commémorations qui vont culminer le 21 juin avec la Journée nationale des peuples autochtones.

À la lumière de l'année qui vient de s'écouler, nous reconnaissons les découvertes horribles faites par des communautés de partout au pays, les séquelles laissées par les pensionnats indiens et les torts qui ont été délibérément causés à certaines familles pendant plusieurs générations en raison d'une politique , écrivent les ministres fédéraux.

Pendant ce mois, nous invitons les Canadiens à se sensibiliser aux vérités concernant notre terre commune et à réfléchir à des moyens de s'engager personnellement en faveur de la réconciliation , indiquent-ils.

Les ministres invitent les Canadiens de l'ensemble du pays [à] chercher tout au long de l'année à approfondir leur connaissance des traditions et des coutumes autochtones, et à en faire l'expérience .

L’année 2022 marquant aussi le début de la décennie des langues autochtones, la déclaration des ministres est aussi disponible sur demande dans certaines langues des Premières Nations, notamment l’atikamekw, le déné, l’innu, l’inuktitut, le mi’kmaw et le mohawk.

BAnQ s’invite dans la culture des Premières Nations

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a dévoilé le calendrier de ses activités qui vont mettre à l’avant-plan l’histoire et la culture des Autochtones. La programmation gratuite à la Grande Bibliothèque débute le 2 juin, et de nombreux contenus seront disponibles sur le web.

Natasha Kanapé Fontaine va lire le 18 juin « Je suis une maudite sauvagesse » en innu. Cette œuvre d’An Antane Kapesh sera surtitrée en français. Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec

D’abord, du 6 au 30 juin, une centaine d’expressions en langue wendat seront projetées sur la façade de la Grande Bibliothèque à la tombée de la nuit. Ces images viennent d’un Dictionnaire de la langue huronne et d’un livre ancien qui s’intitule Le grand voyage du pays des Hurons – et qui est tiré des collections de BAnQ . Cet ouvrage sera également exposé avec des livres anciens en langues autochtones du 17 au 21 juin à la Grande Bibliothèque.

Deux spectacles gratuits seront aussi présentés sur le site de la Grande Bibliothèque. Le 17 juin, le chanteur et conteur innu Mike Paul se produira dans le Jardin d’art. Le lendemain, Natasha Kanapé Fontaine lira Je suis une maudite sauvagesse en innu. Cette œuvre d’An Antane Kapesh sera surtitrée en français, et sera accompagnée d’images.

Chaque jeudi de juin à partir de 14 h, la Grande Bibliothèque offrira des films, dont Beans, Tuer l’Indien dans l’enfant, Je m’appelle humain, Le peuple invisible et Kuessipan.

Le Pavillon du niveau 4 de la Grande Bibliothèque sera quant à lui consacré à la musique autochtone durant tout le mois.

Le chanteur et conteur innu Mike Paul se produira dans le Jardin d’art de la Grande Bibliothèque le 17 juin. Photo : Groupe CNW/Bibliothèque et Archives nationales du Québec / Catherine Deslauriers

Enfin, certaines œuvres de l’artiste Nancy Saunders seront exposées du côté des Archives nationales à Montréal sur l’avenue Viger Est.

La langue autochtone à l’honneur

Un atelier créatif va aussi permettre à des jeunes de 6 à 13 ans de s’initier à la langue et la culture inuit. Lors de cet atelier le 12 juin, l’artiste multidisciplinaire Niap et l’autrice Olivia Ikey Duncan vont montrer aux jeunes participants des phrases en inuktitut et vont leur apprendre à écrire avec cet alphabet. Ils auront la possibilité d’écrire leur nom ou un mot, en plus de décorer un chandail ou un sac.

Sur son site web, BAnQ va aussi proposer 13 histoires en langues autochtones que les enfants vont pouvoir écouter en ligne grâce au service R@conte-moi une histoire.