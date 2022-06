Caribou : les Premières Nations pressent Québec de passer à l’action dès maintenant

Québec doit passer à l’action pour protéger les caribous forestiers et montagnards, sans attendre le rapport de la commission indépendante qui se penche sur la gestion de l’habitat et des populations de ces cervidés, affirme l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL).

S’il ne le fait pas, les Premières Nations prendront action pour protéger le caribou et faire respecter leurs droits , écrit dans un communiqué l’organisation politique qui représente 43 communautés autochtones.

L’ APNQL exige de plus que l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de protection du caribou se fassent en étroite collaboration avec les Premières Nations.

Elle note qu’aucun expert autochtone ne fait partie des commissaires et estime que les droits et les intérêts des Autochtones n’ont pas été considérés dans le mandat donné par Québec à la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, présidée par Nancy Gélinas, doyenne de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et spécialiste en économie forestière.

Les Premières Nations sont détentrices de droits et possèdent de précieuses connaissances de leurs territoires et des écosystèmes qui s’y trouvent, fruit de leurs observations empiriques transmises depuis des millénaires, écrit l’ APNQL . Pour plusieurs d'entre elles, le caribou est au cœur de leurs identités, de leurs cultures et de leurs modes de vie. En ce sens, elles doivent être considérées comme des expertes de la gestion des populations de caribous et de leur habitat .

Les travaux de la commission doivent alimenter la prochaine stratégie de protection du caribou, laquelle a été repoussée à deux reprises par la Coalition avenir Québec (CAQ) au cours de son mandat. Pour l’ APNQL , ces travaux ne sont qu’un stratagème du gouvernement du Québec pour repousser à nouveau l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de protection du caribou et de son habitat .

Une espèce menacée

La population de caribous au Québec compte entre 6000 et 8500 bêtes. Les hardes de Val-d’Or, de Charlevoix et de Gaspésie sont dans une situation critique, et celle du réservoir Pipmuacan, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, montre aussi des signes inquiétants.

Lors des consultations, deux scénarios d’aménagement forestier théoriques et hypothétiques ont été présentés aux participants afin de recueillir leurs opinions et observations.

La commission a terminé ses consultations mardi.

D’ici la fin du mois, elle en fera l’analyse afin de produire un rapport à la fin de l’été.

Au cours des derniers mois, les communautés innues d'Essipit et de Mashteuiatsh se sont adressées aux tribunaux pour dénoncer le fait que Québec ne les a pas adéquatement consultées lors de l’élaboration d’un plan de protection pour le caribou forestier et son habitat et celle de Pessamit se prépare à le faire.