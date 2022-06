La violence contre les femmes autochtones, un fléau qui perdure

Le meurtre d’une troisième femme autochtone au mois de mai, à Winnipeg, ravive la douleur dans la capitale manitobaine et suscite de nombreux questionnements. Depuis l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, le gouvernement fédéral en fait-il assez pour mettre fin à ce fléau? La députée néo-démocrate Leah Gazan croit que non.