Quand le racisme dans le réseau nuit à la santé des Autochtones

Le rapport intitulé Raconte ton histoire (Nouvelle fenêtre) a été élaboré par le Centre Wabano pour la santé des Autochtones. Son équipe de recherche a recueilli les petites et grandes histoires de racisme vécues ces dernières années par quelque 200 personnes autochtones dans le système de santé de la région d’Ottawa.

« Les 315 incidents répertoriés ne représentent pas des cas isolés. Tout comme les histoires rapportées en Colombie-Britannique, au Québec, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Manitoba, ils témoignent d’un échec systémique et institutionnel des soins », écrivent les auteurs du rapport.

Par exemple, un patient autochtone, qui attendait à l’hôpital depuis plus d’une heure à cause d’une épaule disloquée, a commencé à crier de douleur et a demandé de l’aide avant de se faire rabrouer par une infirmière.

« Elle m’a dit… et je me souviendrai toujours de ça :"Vous autres, vous n’écoutez jamais rien de qu’est-ce qu’on vous dit!” Je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire par "vous autres" et elle a dit "tu sais de quoi je parle". Puis elle a rajouté : "Vous autres, vous êtes stupides". » — Une citation de Témoignage tiré du rapport

Grâce aux témoignages ainsi reçus, le rapport dégage cinq types de stéréotypes présents dans le réseau de la santé : 1) les Autochtones sont racialement inférieurs; 2) ils souffrent de dépendance ou de problèmes de santé mentale; 3) ils représentent un fardeau économique; 4) ils ont un tempérament colérique; 5) ce sont de mauvais parents.

Le racisme tue les gens

Le racisme tue des gens, surtout dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé , affirme Stephanie Mikki Adams, directrice générale du Centre Inuuqatigiit et membre du comité consultatif de 12 personnes qui a supervisé l’étude.

À l'automne 2018, cette femme inuk, qui venait de déménager à Ottawa, a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine. À trois reprises, son mari l'a emmenée à l'hôpital, parce qu'elle souffrait beaucoup et pensait avoir une crise cardiaque. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger mes bras , a confié Mme Adams en entrevue à CBCCanadian Broadcasting Corporation .

« Quand je suis allée aux urgences, ils ne croyaient pas que j'avais mal. Ils pensaient en fait que j'étais ivre. » — Une citation de Stephanie Mikki Adams

Certains patients se sont aussi vu refuser l'accès à des médicaments dès que les fournisseurs de services savaient qu’ils étaient seulement couverts par le programme des services de santé non assurés (SSNA). D’autres se sont fait injustement menacer de se voir retirer leur poupon qui venait de naître.

Urgences et maternité dans la ligne de mire

Ce sont les hôpitaux qui affichent le taux de fréquence de racisme signalé le plus élevé (43 % des cas répertoriés sont aux urgences et 10 % dans les maternités). Pourtant, les plaintes pour comportement raciste sont souvent rejetées, ce qui fait que ce genre de comportement se perpétue, note le rapport.

Par conséquent, 82 % de ces participants à l'étude ont dit réduire modérément à fortement leur recours au réseau de santé. Cela signifie que les Autochtones se privent de soins lorsqu’ils en ont besoin , mentionnent les chercheurs.

Cette réticence à consulter a des répercussions négatives sur la santé et le bien-être des Autochtones, puisque 59 % des 200 personnes consultées croient que leur santé physique a été touchée négativement et 73 % pensent que leur santé mentale s’est détériorée.

« Les conclusions de ce rapport sont navrantes et, malheureusement, ne surprennent pas. Le racisme dirigé spécifiquement contre les Autochtones est ancré dans l’histoire coloniale du Canada. » — Une citation de Allison Fisher directrice générale du Centre Wabano

La directrice du centre de santé autochtone Wabano, Allison Fisher Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Directement visé, le ministère de la Santé de l’Ontario a indiqué par courriel à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu’il prenait le temps d’examiner les conclusions et les [27] recommandations du rapport , et qu’il s'était engagé à lutter contre le racisme et la discrimination, et à réduire les inégalités dans le système de santé .

Le ministère admet à demi-mot que sa culture organisationnelle doit être équitable pour obtenir de meilleurs résultats .

Toujours par courriel, l’Hôpital d’Ottawa reconnaît l’existence historique de racisme systémique contre les Autochtones dans les établissements de santé et dit désormais travailler de concert avec ses partenaires autochtones pour améliorer les soins et l’expérience des patients.

Le Canada et les Canadiens ont refusé d’écouter

Ces constats ne sont pas nouveaux et ont déjà fait les manchettes dans plusieurs provinces, dont le Québec. Qu'on pense au cas le plus connu et le plus dramatique, celui de Joyce Echaquan, morte en septembre 2019, dont l'une des causes de la mort, déterminées par la coroner Géhane Kamel, est justement le racisme.

D’ailleurs, des 94 appels à l'action issus des travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui s'est achevée en 2015, 7 concernent spécifiquement le système de santé.

Mais très peu de choses ont évolué depuis, clament les auteurs du rapport : Peut-être est-ce parce que le Canada et les Canadiens ont refusé d’écouter, tout aussi systématiquement .

Une copie du premier volume du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

La Coalition autochtone d’Ottawa, qui a commandité l’étude, tente donc une nouvelle approche, en demandant aux candidats ontariens à l’élection provinciale de signer une déclaration d’appui visant des changements de pratique dans le réseau de la santé.

Cette déclaration comprend 5 promesses que s’engagerait à tenir le prochain premier ministre de l’Ontario :

Faire de l’élimination du racisme anti-Autochtones dans la santé une priorité;

Veiller à l’équité des soins;

S'assurer que ces soins soient empreints de compassion et culturellement adaptés;

Porter une attention particulière à la situation dans les urgences et les maternités;

Consulter les centres de santé autochtones lors de l’élaboration de programmes.

Au moment de publier, il n'avait pas été possible de savoir dans quelle proportion les quatre principaux partis avaient endossé la déclaration.

