Une école d’immersion en langue wolastoqey ouvrira ses portes à Fredericton

Plus tôt cette semaine, le conseil municipal de Fredericton a accordé à l'école d'immersion linguistique Kehkimin Wolastoqey un bail d'un an au parc Killarney.

Au départ, l'école se concentrera sur le programme d'études de la maternelle à la quatrième année, mais prévoit de l'élargir au fil du temps.

L'école va tenir ses activités au rez-de-chaussée de Killarney Lodge et paiera un loyer de 1 dollar à la Ville de Fredericton pour louer l'installation. L'école aura également accès aux terrains environnants pour un enseignement basé sur la terre.

Notre langue est enracinée dans la terre, et c'est le seul endroit où vous trouverez cette langue , indique la présidente du conseil d'administration de l'école d'immersion linguistique Kehkimin Wolastoqey, Lisa Perley-Dutcher.

Elle précise que le bail permet à l'école d'ouvrir ses portes cet automne, mais qu'après la première année, l'école va déménager dans une maison voisine. La Ville et l'école ont conclu un accord de quatre ans pour la maison, et le loyer pour cette période sera de 1 dollar.

Mais comme la maison a besoin de réparations importantes, Mme Perley-Dutcher explique qu'une campagne de financement est en cours pour payer les rénovations.

La Ville de Fredericton a mentionné qu'elle va payer pour remplacer le toit de la maison et réparer une fissure dans la fondation du bâtiment, mais c’est l'école qui sera responsable de toutes les autres réparations, ainsi que de payer pour les services publics.

« Nous nous engageons à rechercher et à saisir les occasions qui soutiennent les actions de vérité et de réconciliation avec la Nation Wolastoqey, et d’aider à la préservation de leur langue. »