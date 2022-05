Un cinéaste déné exclu du tapis rouge à Cannes pour avoir porté des mocassins

Kelvin Redvers, originaire des Territoires du Nord-Ouest et qui travaille en Colombie-Britannique, espère que cet incident permettra aux organisateurs de l'événement d’apprendre, et qu'il contribuera à élargir l'idée que se fait le festival de ce qui constitue une tenue de soirée.

M. Redvers s'est rendu en France au sein d'une délégation de six cinéastes autochtones, avec le soutien de Téléfilm, de l'Indigenous Screen Office et du programme FILMBA de l'Université Capilano.

Il avait été invité sur le tapis rouge pour la projection du film Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Le Festival de Cannes a des règles strictes en matière de tenue de soirée sur le tapis rouge – cravate noire pour les hommes, robe de soirée pour les femmes –, mais il existe des aménagements pour les tenues traditionnelles, comme les kilts écossais ou les saris indiens.

M. Redvers a pensé que ses mocassins, associés à un smoking, seraient admissibles.

Pour moi, ces mocassins sont cérémoniels, ils sont formels, essentiellement , a-t-il déclaré vendredi à l'émission On The Coast de la CBC.

« Donc, je vais porter un super smoking, je vais être super beau, mais je vais insérer juste un petit peu d'autochtonie. » — Une citation de Kelvin Redvers, cinéaste

M. Redvers avait ses mocassins dans un sac lorsqu'il a passé le premier contrôle de sécurité, dit-il. Il les a enfilés et a ensuite été interpellé par la sécurité à un deuxième point de contrôle, où on lui a dit qu'il ne pouvait pas porter de mocassins.

Non, non. C'est formel pour moi, je suis Déné. , a-t-il dit.

Un membre francophone du cortège de M. Redvers a essayé de discuter de la situation avec la sécurité du festival. Finalement, selon M. Redvers, un agent de sécurité en a eu assez.

« Je pense qu'il a atteint ses limites et, plutôt agressivement, il a simplement mis son pied à terre en disant : "Partez, partez, partez maintenant, partez". » — Une citation de Kelvin Redvers, cinéaste

Autorisation et excuses

M. Redvers a finalement été autorisé à retourner sur le tapis rouge après avoir changé de chaussures, mais il affirme que l'incident l'avait bouleversé, lui, et le cortège qui l’accompagnait.

J'ai vraiment été choqué par ce traitement agressif pour un événement aussi excitant pour moi , déclare-t-il.

Kelvin Redvers dit qu'il espère que son expérience à Cannes va faire réfléchir les organisateurs du Festival de Cannes sur leur définition d’une tenue de soirée. Photo : (Ben Nelms/CBC)

M. Redvers, l'Indigenous Screen Office et Téléfilm ont rencontré les organisateurs du festival, qui lui ont présenté des excuses. Il a ensuite été invité à porter des mocassins sur le tapis rouge de la projection du nouveau film du réalisateur canadien David Cronenberg, Crimes of the Future, lundi. Il indique avoir rencontré une certaine résistance à son arrivée, mais a finalement été autorisé à passer.

M. Redvers espère que son expérience sur le tapis rouge aura permis aux responsables de Cannes d'entamer une conversation sur les nuances de la tenue traditionnelle.

Selon lui, le fait que si peu d'Autochtones aient participé au Festival de Cannes explique en partie son échec.

« Je suppose qu'ils n'ont jamais été exposés à quelque chose comme cette paire de mocassins perlés en peau d'orignal. » — Une citation de Kelvin Redvers, cinéaste

Il espère que cela va changer, et ajoute que Cannes est plus qu'un tapis rouge, c'est aussi une occasion de faire du réseautage. Selon lui, les six cinéastes autochtones ont établi des contacts avec l'industrie qui, espèrent-ils, déboucheront sur des accords de financement et de distribution pour leurs projets.

Nous sommes tous sur le point de présenter nos films en avant-première et d'être présents dans des festivals comme celui-ci, car nous avons tous d'excellents projets en cours et de nombreux talents en devenir , conclut M. Redvers.

D'après un texte de Jon Azpiri de CBC