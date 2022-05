Lac-Barrière : risquer sa santé pour aller à l’école

Pour les parents de Lac-Barrière en Abitibi, le choix est cornélien : envoyer leurs enfants poursuivre leur éducation et leur donner les clés pour un avenir, ou les garder à la maison, pour leur santé, car l’école est envahie de moisissures. Sans compter le directeur qui gère l'école à plus de 660 kilomètres de là.

Devant l’une des portes de l’école Kitiganik de Lac-Barrière (environ 150 km au sud de Val-d'Or), des hommes s’affairent avec des brouettes et des pelles, masques de protection sur le visage. Ils tentent d’ôter la moisissure qui a proliféré sous tout le bâtiment.

Ils ne sont pas experts. Simplement des employés du conseil de bande de cette communauté anichinabée. Larry Deschenes est le directeur des travaux publics dans la communauté. C’est lui qui descend dans le trou, pour enlever la moisissure. C’est pas eux qui doivent y aller, lance-t-il en montrant du doigt les jeunes travailleurs. C’est à moi d’y aller .

Larry Deschenes est celui qui va dans le trou pour examiner les dessous de l'école et tenter de retirer la moisissure. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Photos à l’appui, il expose l’ampleur des dégâts. Il est difficile de distinguer la moisissure du sable. Mais l’odeur qui se dégage ne laisse planer aucun doute. Quelques jours plus tôt, c’était encore pire semble-t-il.

Dans la communauté, le problème de l’insalubrité de l’école est bien connu. Même Nicolas Moquin, porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC) reconnait que l'école est désuète .

Concernant la présence de moisissure, le ministère indique en avoir été informé par le directeur de l'école le 25 mai. C'est d'ailleurs ce jour même qu'Espaces autochtones s'est rendu à Lac-Barrière pour enquêter et a envoyé un courriel au directeur pour une demande d'entrevue.

Le problème de moisissure est récurrent et survient après la fonte des neiges, chaque année.

Quelques employés du conseil de bande tentent de résoudre le problème de moisissure. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Peu de personnes osent en parler à visage découvert par peur de représailles de la part du conseil de bande. Dans cette petite communauté très divisée, évoquer les problèmes peut coûter cher selon certains, comme la perte de son travail.

Espaces autochtones a pu récolter une dizaine de témoignages et tous vont dans le même sens.

Ils racontent que ceux qui s’aventurent entre les murs de l’école ont les yeux rouges, des migraines récurrentes et toussent au bout de quelques jours.

Les parents eux, se plaignent sur les réseaux sociaux et exigent des réponses et une communication plus transparente de la part de la direction de l’école et du chef, Tony Wawatie.

Keyejee Papatie est le fils de l'ancien directeur de l'école qui est décédé à l'automne dernier. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Keyejee Papatie, le fils de l’ancien directeur de l’école, a lui-même travaillé un temps dans l’établissement. Il y a 20 ans déjà on avait de la moisissure et on a toujours été inquiet pour la santé de nos enfants, mais le conseil n’écoute pas , dit-il devant sa maison.

Casey Ratt, l’ancien chef, a lui-même des enfants qui vont à l’école. Il a senti l’odeur de moisissure. Il interpelle le chef pour qu’il s’adresse au gouvernement canadien qui est responsable de la communauté.

Le chef doit porter nos doléances , dit Casey Ratt en ajoutant qu’il est, comme beaucoup, très inquiet pour la santé de ses enfants.

Harmony est l'une des filles de Casey Ratt. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

L’école désertée

Plusieurs parents ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ces dernières semaines, pour éviter de respirer cet air malsain. L’une des personnes interrogées par Espaces autochtones explique que 15 enfants seulement viennent contre 80, 85 normalement.

Dans les couloirs, pas un rire d’enfants, pas de bambins qui courent. Les salles de classe sont vides ou presque. Un professeur s’occupe de deux jeunes.

L'école de la communauté est délaissée par les enfants ces derniers temps. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Plusieurs fermetures ont été décrétées par le conseil de bande et certains enseignants décident de poursuivre leurs cours dans un autre bâtiment, comme celui réservé à la garderie.

Ces fermetures récurrentes inquiètent particulièrement une employée de l'école et de la garderie.

Elle se questionne du niveau de scolarité des enfants s’ils ne fréquentent pas assidûment l’école. Elle s’inquiète aussi d’éventuelles visites de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Si la DPJDirection de la protection de la jeunesse arrive ici et voit que les enfants ne vont pas à l’école, ce ne sera pas la faute des parents, mais de nos leaders. Si on perd nos enfants, je vais m’y opposer, et toute la communauté d’ailleurs , dit-elle en bombant le torse.

Projet avorté

Tous attendent la construction d’une nouvelle école. Celle-ci, réparée année après année, a plus de 50 ans à en croire le chef Tony Wawatie et les autres.

Beaucoup de membres de la communauté souhaitent la construction d'une toute nouvelle école. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans le bâtiment actuel, un plan de ce qu’aurait pu être le nouvel établissement de la communauté est enroulé et traîne dans un coin.

Cette école, dont la construction aurait dû démarrer en 2019-2020 n’a jamais vu le jour. Il y a eu des problèmes de terrain, sur lequel elle aurait dû être bâtie selon le nouveau chef.

Puis, le directeur général régional rattaché à Services aux Autochtones de l’époque aurait d’abord exigé que la communauté se raccorde au réseau électrique d’Hydro-Québec avant de donner le feu vert pour la construction d’une nouvelle école.

La communauté de Lac-Barrière est considérée comme une communauté semi-isolée. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il est vrai que Lac-Barrière est seulement doté d’une génératrice.

Le gouvernement canadien le sait et il attend que la communauté prenne une décision concernant son alimentation en électricité pour aller de l'avant avec la construction d'une nouvelle école. La balle est donc clairement dans le camp du conseil de bande.

En attendant qu’une décision définitive soit prise par la communauté sur l’alimentation en électricité, la phase de construction du projet ne peut aller de l’avant , détaille le porte-parole de SACServices aux Autochtones Canada .

Le gouvernement canadien est au courant de l'état dans lequel se trouve l'école de la communauté et assure travailler en collaboration avec le conseil de bande à ce sujet. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Entre temps, le ministère finance des travaux de réparations. À l'automne dernier, SACServices aux Autochtones Canada a notamment investi 275 000 $ pour la réfection de la toiture.

SAC assure travailler en collaboration avec la communauté. D'ailleurs, un comité aviseur, qui inclut la direction de l’éducation de Lac-Barrière et le Conseil en éducation des Premières Nations Québec-Labrador (CEPN), a été créé pour voir au bon déroulement du projet , poursuit Nicolas Moquin de SACServices aux Autochtones Canada .

Le chef Tony Wawatie blâme surtout le gouvernement lorsqu'on lui parle de l'état dans lequel se trouve l'école de la communauté. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Les personnes interrogées disent savoir d’avance ce que le chef Wawatie va répondre aux journalistes à ce sujet. Et ils ne se trompent pas.

Comme ils le pensaient, le chef indique que le coupable, c’est le gouvernement.

On avait un grand plan en 1997, mais le gouvernement s’est désengagé, car nos idées n’allaient pas dans le sens de leur politique colonialiste , assure-t-il, avant de dévier sur la division qui règne au sein de la communauté, sur les problèmes de logement en général et de consommation de drogue.

Les gens eux, commencent à perdre patience. Ils n’arrêtent pas de nous dire '"on a un plan, on a un plan, on a un plan", mais où est-il ce plan? On n’a jamais rien vu. Ils essayent de gagner du temps depuis des années , lance l'une des sources d'Espaces autochtones.

Tout le monde attend la fin de l'année scolaire pour souffler un peu. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Plusieurs personnes sondées soulèvent aussi le fait qu’en ce moment même, des travaux sont faits pour réparer le chemin de la communauté et qu’un terrain de baseball se construit. Ils auraient préféré que cet argent aille dans la construction d’une nouvelle école.

Solutions temporaires

En attendant, le chef dit essayer de trouver des solutions à court terme. Comme ce fut déjà le cas, le conseil de bande tente de trouver des locaux pour que les enfants puissent y aller le temps que le problème de moisissure soit réglé.

Sur le territoire? À Maniwaki?

Voici les options sur la table dit le chef. Maniwaki est à plus d’une heure de route de la communauté, ce qui obligerait les enfants à endurer un long trajet pour aller à l’école.

L'école de Lac-Barrière existe depuis plus de 50 ans et n'a pas été rénovée depuis ce temps. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

On demande des maisons mobiles, mais ils ne veulent pas , dit encore le chef. Ils ce sont les gens du gouvernement.

L'homme invisible

En plus de la moisissure récurrente, le nouveau directeur, James McGrogan, un non Autochtone, n’est jamais sur place. Il travaille plutôt depuis Toronto, d’après les différents témoignages recueillis.

« Il n’est pas d’ici, c’est un Blanc qui ne vient jamais rencontrer l’équipe, les enfants, il n’a jamais mis les pieds dans notre école et il est dehors, à prendre des décisions pour tout le monde. » — Une citation de Témoignage d'une source qui a voulu rester anonyme

Une autre détaille qu’il ne s’est même jamais présenté à l’équipe.

Seulement 15 enfants vont à l'école depuis que le problème de moisissure est devenu insupportable. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

À Lac-Barrière, James McGrogan est surnommé par certains l’homme invisible . Malgré nos deux relances, il n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue concernant l’état dans lequel se trouve l’école que lui-même dirige.

L'une de nos sources ajoute : J’ai dit au chef qu’on doit embaucher quelqu’un qui viendra dans l’école, quelqu’un qui prend ça à cœur, qui vient voir la moisissure. Je ne vois pas comment il peut prendre des décisions sans être sur place , dit-elle.

« Le directeur devrait être ici, sur la ligne de front. » — Une citation de Larry Deschenes

De nombreux enfants ne vont plus à l'école et passent leur journée dehors. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Le chef Tony Wawatie est bien au fait de cette situation. Nous l’avons embauché en pleine pandémie (automne 2021, NDLR). Durant tout ce temps, c’était difficile de faire bouger les choses. Je prends la responsabilité de son absence dans la communauté. On lui demande de venir , dit-il humblement.

Beaucoup reprochent aussi au conseil de bande et à la direction de l’école un manque de transparence. Ils accusent le chef de ne pas être assez présent dans la communauté, de ne pas avoir de réponse de sa part lorsqu’ils lui posent des questions.

Le chef met souvent en avant qu'en plus des problèmes qui touchent l'école, la communauté souffre d'un gros problème de manque de logements. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Par exemple, un rapport d’inspection a été produit après la visite d’experts dans l’école. Le chef lui-même a parlé de ce rapport en entrevue. Des employés auraient aimé pouvoir le consulter. Malgré les demandes d’Espaces autochtones, le conseil de bande ne nous l'a pas envoyé.

En attendant, le chef Wawatie assure mettre la pression sur le gouvernement.

Certains membres eux, envisagent sérieusement de poser un ultimatum au chef et au conseil: soit ils font quelque chose et vite, soit l'affaire sera portée devant les tribunaux.