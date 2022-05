Le prince Charles rencontre des dirigeants autochtones au début de sa tournée

Le prince Charles et Camilla sont arrivés à Terre-Neuve-et-Labrador, entamant leur tournée canadienne de trois jours où ils ont déjà rencontré plusieurs leaders autochtones.

Le couple princier, qui est arrivé peu avant 13 h 30 mardi, a été accueilli à sa descente de l’avion par la lieutenante-gouverneure de la province, Judy Foote, ainsi que par d'autres dignitaires.

Charles et Camilla sont arrivés peu après à l'édifice de la Confédération, où une foule s'était rassemblée pour la cérémonie d'ouverture de la tournée. Ils ont notamment salué le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey.

La cérémonie d'accueil a commencé par une prière lue en innu-aimun par l'aînée Elizabeth Penashue, avant que la chanteuse classique inuk Deantha Edmunds n'entonne la chanson folklorique Sons of Labrador.

Dans son discours, le prince Charles a évoqué la réconciliation avec les Autochtones, qui devrait être au cœur de la tournée. Je sais que notre visite ici cette semaine arrive à un moment important, alors que les peuples autochtones et non autochtones de partout au Canada s'engagent à réfléchir honnêtement et ouvertement au passé et à forger une nouvelle relation pour l'avenir , a-t-il déclaré.

Dans son discours, la gouverneure générale Mary Simon a également mis l'accent sur la réconciliation. Je vous encourage à parler aux peuples autochtones, à entendre leurs histoires, leurs réussites et leurs solutions, et je vous encourage à écouter la vérité sur notre histoire, le bien et le mal , a-t-elle mentionné.

« De cette façon, nous favoriserons la guérison, la compréhension et le respect. » — Une citation de Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Le grand chef de la Nation Innue Etienne Rich, le président du NunatuKavut Todd Russell, le chef de la Première Nation Miawpukek Mi'sel Joe et le chef de la Première Nation Qalipu Brendan Mitchell se sont également entretenus avec le couple princier.

Dans son allocution, le premier ministre Justin Trudeau a évoqué la relation historique entre le Canada et la monarchie britannique. Une grande partie de l'endurance et de la stabilité de notre démocratie est liée à notre système parlementaire, à notre monarchie constitutionnelle et à la Couronne , a-t-il déclaré.

Camilla et Charles écoutent des leaders autochtones dans le Heart Garden. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

La cérémonie comprenait également des allocutions du premier ministre provincial Andrew Furey et des prestations du musicien mi'kmaw Paul Pike, du groupe folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador Rum Ragged.

Rendre hommage

Après l'événement, Charles et Camilla se sont rendus aux jardins de l’édifice abritant la lieutenante-gouverneure pour participer à une cérémonie en hommage aux enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats du Labrador et du nord de Terre-Neuve.

Dans son discours, cette dernière a déclaré que le jardin du cœur de Government House vise à honorer les souvenirs et à planter des rêves . Les gens viennent ici pour réfléchir, mais ils viennent aussi pour rendre hommage , a-t-elle déclaré.

Todd Russell, président du conseil communautaire NunatuKavut, a lu une prière lors de la cérémonie.

« Nous reconnaissons les blessures et les souffrances durables que de nombreuses personnes, familles et communautés continuent de vivre. Nous prenons le temps aujourd'hui de réfléchir à ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est produit. » — Une citation de Todd Russell, président du conseil communautaire NunatuKavut

La visite princière se poursuivra à Ottawa, puis à Yellowknife.

D'après un texte de CBC News