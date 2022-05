Pensionnats pour Autochtones : la GRC doit aider à la guérison, dit le ministre Mendicino

Dans une nouvelle lettre de mandat adressée à la commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada Brenda Lucki, M. Mendicino demande à la police nationale de divulguer de manière proactive des documents, d'aider à découvrir des vérités et de permettre d'autres formes d'enquête alors que les communautés demandent justice à leur propre rythme .

Le gouvernement libéral affirme que la découverte de tombes et de lieux de sépulture non marqués à proximité d'anciens pensionnats a souligné la nécessité d'avancer plus rapidement sur la voie de la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Dans cette veine, plusieurs des directives du ministre à la GRCGendarmerie royale du Canada visent à favoriser l'amélioration des relations avec les peuples autochtones.

M. Mendicino dit qu'il a hâte de travailler avec Mme Lucki pour accélérer la réforme de la GRCGendarmerie royale du Canada au cours des deux prochaines années grâce à l'amélioration du recrutement de la force à tous les niveaux afin de mieux refléter les communautés qu'elle sert, en particulier les communautés autochtones et noires.

Réactualisation du mandat

Il demande à la patronne de la GRCGendarmerie royale du Canada de procéder à une évaluation des services de police contractuels en consultation avec les provinces, les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones et autres, et de collaborer avec les partenaires sur la « stabilisation et l'expansion » du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit.

La lettre met à jour celle envoyée à Mme Lucki lors de sa nomination en tant que commissaire en 2018.