En Saskatchewan, une chanteuse autochtone célèbre un prix et sa maternité

La chanteuse, issue de la Première Nation de White Bear, en Saskatchewan, est reconnaissante envers sa mère, qui a toujours joué un rôle important dans son parcours musical.

Ma mère est l'une des plus grandes influences de ma vie , a confié Mme Littlechief à l'animatrice de Saskatchewan Weekend, Shauna Powers, ajoutant que sa mère l'emmenait à des concours de musique lorsqu’elle était plus jeune, lui réservait ses spectacles, et connaissait tout des dernières tendances de la mode.

« Elle est la personne qui m'a vraiment permis de garder les pieds sur terre avec ma musique. » — Une citation de Teagan Littlechief

Sara Littlechief a pour sa part affirmé qu'elle s’était sentie comme sur un nuage lorsqu'elle a appris que sa fille Teagan avait remporté le prix.

Nous sautions partout, nous nous embrassions. Je n'arrivais pas à y croire , a-t-elle raconté dans une entrevue accordée à CBC.

« Je sais qu'elle va continuer à aller de l'avant. Et ce n'est qu'un rêve. Elle a beaucoup d'autres rêves qui vont se réaliser. » — Une citation de Sara Littlechief, mère de Teagan

La musique a toujours été une passion pour Teagan Littlechief. Elle se rappelle avoir dansé sur le siège de la voiture lorsqu'elle était toute petite, et avoir chanté les chansons de Disney.

Combattre la dépendance et donner au suivant

Teagan Littlechief est elle-même mère et confie avoir lutté pendant des années après avoir donné naissance à son fils, Gabriel, en 2011.

J'étais dans ma propre dépendance [...] ce n'est qu'en 2017 que j'ai repris ma vie en main , a avoué Mme Littlechief.

« Depuis que je suis sobre, je me suis retrouvée à faire tellement de choses avec mon fils, comme l'amener à n'importe quel cours, à son entraînement de hockey, à son entraînement de baseball [...] toutes ces choses que nous célébrons ensemble. Alors qu'avant, je célébrais avec un verre à la main. » — Une citation de Teagan Littlechief

La mère de Teagan Littlechief a raconté qu'elle avait remarqué un regain de confiance chez sa fille lorsque celle-ci est devenue sobre.

La vie a changé pour elle , a commenté Sara Littlechief. Son chant est beaucoup plus puissant maintenant, et vous pouvez le sentir quand elle chante. Vous pouvez sentir qu'elle le veut.

Teagan Littlechief est également diplômée d'un programme de conseil en toxicomanie, et occupe un poste de travailleuse de soutien pour les jeunes et de conseillère en toxicomanie. Elle aide ainsi les personnes aux prises avec certains des défis qu’elle a elle-même dû affronter.

« Lorsque nous luttons contre nos dépendances, nous avons toujours l'impression que nous ne pouvons pas déranger les gens avec ce qui nous arrive. Nous avons peur de tendre la main. Nous avons peur de demander de l'aide. » — Une citation de Teagan Littlechief

C'est une chose que je fais comprendre à mes clients. Et cela prend tout son sens au bout d'un moment, lorsque je peux leur parler et leur dire simplement que je suis là , conclut Mme Littlechief.

D’après un texte de Yasmine Ghania, de CBC