Les sages-femmes sont essentielles pour les accouchements chez les Autochtones

Je voulais vraiment être sûre d'avoir du soutien et je savais que c'était ce qu'offraient les sages-femmes , explique la jeune femme de 28 ans.

Mme Barton, une Wolastoqey de la Première Nation de Saint Mary’s, à Fredericton, a eu recours à deux sages-femmes. L'une était une Mi'kmaw de la Première Nation de Millbrook et l'autre était non autochtone. Mme Barton indique qu'elles étaient toutes deux excellentes mais qu'il a été réconfortant d'avoir une sage-femme autochtone.

Elles sont capables d'établir un lien avec vous à un niveau différent et de vous guider à chaque étape de l'accouchement , ajoute Mme Barton.

Son premier enfant est né à l'hôpital, le second à la maison. Les sages-femmes lui ont fourni une piscine d'accouchement, lui ont enseigné diverses positions d'accouchement et lui ont donné des conseils sur l'allaitement. Elles ont également été disponibles par téléphone à tout moment et pendant les six semaines de soins post-partum.

Mme Barton, qui travaille comme infirmière, note que son expérience a été si positive qu'elle souhaite elle-même acquérir des compétences de sage-femme. Je pense que chaque communauté devrait avoir accès aux soins des sages-femmes , mentionne-t-elle.

Aider à garder les bébés dans leur communauté

Ellen Blais, directrice de la profession de sage-femme autochtone pour l'Association des sages-femmes de l'Ontario, est originaire de la Nation Oneida de la Tamise, mais elle n'y a pas grandi. Elle a vécu la rafle des années 1960, au cours de laquelle des enfants autochtones ont été retirés de leur foyer et placés dans des familles d'accueil ou d'adoption non autochtones, et elle considère le travail des sages-femmes autochtones comme une étape importante pour garder les bébés dans leur communauté.

« Les enfants ont été enlevés des bras de nos femmes depuis les pensionnats [pour Autochtones] et j'ai vraiment le sentiment que les sages-femmes peuvent intervenir dans ce domaine. » — Une citation de Ellen Blais, directrice de la profession de sage-femme autochtone à l'Association des sages-femmes de l'Ontario

Ellen Blais est la directrice de la profession de sage-femme autochtone à l'Association des sages-femmes de l'Ontario. Photo : courtoisie / Ellen Blais

Elle a passé près de 25 ans dans le domaine de la santé autochtone, et bien qu'elle ait passé la majeure partie de sa carrière dans le domaine administratif, elle a aidé à mettre au monde 200 enfants en tant que sage-femme. Mercredi, elle va recevoir le premier Layton Indigenous Leadership Award à Toronto pour son travail de promotion de la profession de sage-femme autochtone.

Elle estime que les sages-femmes autochtones veillent à ce que les mères autochtones reçoivent les soins prénataux appropriés et aient accès aux cérémonies d'accouchement de leur nation, ce qui contribue à revitaliser les pratiques d'accouchement autochtones.

« Elles peuvent consommer leurs propres aliments, utiliser leurs propres médicaments et bénéficier des excellents soins cliniques prodigués par les sages-femmes. » — Une citation de Ellen Blais, directrice de la profession de sage-femme autochtone à l'Association des sages-femmes de l'Ontario

Elle rappelle qu'il y a 57 sages-femmes autochtones en Ontario et qu'il y en a environ 150 dans tout le Canada. Mme Blais espère que ce nombre augmentera.

Nous sommes dans la communauté et nous récupérons les espaces pour que les mères puissent avoir les accouchements qu'elles souhaitent , conclut-elle.

D’après un texte d'Oscar Baker III, de CBC Indigenous