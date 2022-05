Pour des leaders et organismes autochtones, le rapport de l'ombudsman de Montréal sur l'itinérance d'Inuit et de membres des Premières Nations, dévoilé mercredi, rappelle l'urgence d'agir et le rôle de tous les paliers de gouvernement face à cette « crise humanitaire ».

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard, accueille positivement le rapport de l'ombudsman Nadine Mailloux.

[Me Mailloux] parle beaucoup de concertation dans son rapport, a-t-il souligné à l'émission de radio Le 15-18 mercredi. Tout le monde a un rôle à jouer. Autant la Ville de Montréal que le gouvernement du Québec et que nous, du côté des Premières Nations.

Ce n’est pas exagéré de référer à cette situation comme à une crise humanitaire, continue-t-il. C’est au cœur de nos préoccupations.

En 2021, deux Autochtones vivant en situation d'itinérance ont perdu la vie à Montréal, rappelle le chef Picard.

Raphaël André, un Innu, est décédé dans une toilette chimique au coin de la rue Milton et de l'avenue du Parc en janvier 2021. Elisapie Poogootook, une Inuk, est décédée en novembre 2021. Elle a été retrouvé sur le terrain de construction d'une tour de condos au centre-ville.

Pour Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, le rapport de l’ombudsman est une bonne chose, mais il ne fait que réitérer ce que les organismes qui travaillent auprès de ces populations répètent depuis des années.

Qu’est-ce que ça va prendre pour passer à l’action? , demande-t-elle en entrevue téléphonique.

Déjà, dans la dernière année, deux personnes ont perdu la vie , souligne-t-elle en faisant référence aux décès de Raphaël André et d'Elisapie Poogootook.

Les solutions existent et sont connues depuis longtemps, poursuit-elle. Ce qu'il manque, c'est de la volonté.

Pour la société Makivik, basée au Nunavik et qui a participé à l'enquête de l'ombudsman, les recommandations du rapport sont essentielles pour répondre aux besoins des Inuit vivant en situation d'itinérance à Montréal

Nous sommes heureux de voir que les conclusions de l'ombudsman reflètent le travail et les objectifs que Makivik a menés au fil des ans. Nous nous attendons à ce que les différents paliers de gouvernement prennent les recommandations au sérieux et s'attaquent aux problèmes qui touchent de manière disproportionnée non seulement les Inuit, mais tous les groupes autochtones qui vivent l'itinérance dans la ville , a écrit, dans un communiqué, la présidente de Makivik, Pita Aatami.

La Ville accueille le rapport avec ouverture et empathie

À la Ville de Montréal, la conseillère associée à la mairesse et à la Réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol, assure que l'administration étudie sérieusement le rapport.

C'est un rapport important, souligne d'abord Mme Hassan-Cournol lors d'un entretien téléphonique. On parle d'humains, on parle d'enjeux très sérieux. C'est avec beaucoup d'ouverture et avec beaucoup d'empathie qu'on accueille ce rapport.

Alia Hassan-Cournol rappelle également que la Ville s'est doté de stratégies pour la réconciliation et pour l'itinérance et que ces plans ont des similitudes avec les recommandations de l'ombudsman.

On doit continuer à aller plus loin, ajoute-t-elle. On prend acte du rapport et on prend acte des recommandations.

Nous sommes d'accord avec l'ombudsman, nous avons besoin de plus de concertation, dit Mme Hassan-Cournol. Nous avons besoin que nos partenaire fédéraux et provinciaux soient au rendez-vous.

Toutefois, pour l'opposition officielle à l'hôtel de ville, l'administration Plante se déresponsabilise de l'itinérance .

C’est symptomatique de cette administration de rejeter sans arrêt le blâme sur Québec et d’autant plus inquiétant que le rapport de l’Ombudsman est sans équivoque : la Ville de Montréal doit ‘’assumer pleinement son leadership’’ et utiliser ses compétences pour enfin mettre en place un refuge stable et adapté aux personnes inuit , est-il écrit dans un communiqué paru mercredi.

Nous remercions Me Mailloux pour les conclusions de son rapport [...]. Ses conclusions rejoignent ce que nous dénonçons depuis cinq ans maintenant , peut-on aussi lire.

À l'émission de radio Tout un matin diffusée jeudi, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, souligne quant à lui que le gouvernement continuera de collaborer avec la Ville de Montréal.

Le Protecteur du citoyen du Québec mènera lui aussi une enquête sur l'itinérance autochtone dans le secteur de Milton-Parc.