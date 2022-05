Des rénovations dans 11 postes de police autochtone financées par Québec et Ottawa

Les coûts seront partagés à hauteur de 52 % pour le Canada et de 48 % pour le Québec, apprend-on dans un communiqué paru jeudi.

Le communiqué ne précise cependant pas comment les fonds seront répartis entre les 11 communautés.

Les communautés qui recevront ce financement : Gesgapegiag

Kawawachikamach

Kebaowek

Kitigan Zibi

Lac-Simon

Listuguj

Opitciwan

Pessamit

Timiskaming

Uashat mak Mani-Utenam

Wemotaci

Ces communautés ont été choisies en raison des réparations urgentes que nécessitent leurs infrastructures policières, souligne le communiqué.

Ce financement répond aux appels à l'action 32 et 36 du rapport final de la commission Viens qui concernent les ressources budgétaires accordées aux infrastructures de sécurité publique dans les communautés autochtones.

Grâce à ces nouveaux investissements, nous permettons aux policiers autochtones de travailler dans des bâtiments répondant aux besoins du terrain, plus spacieux, plus sécuritaires et mieux adaptés à leurs activités. C'est une excellente nouvelle pour tous , a affirmé, dans le communiqué, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.