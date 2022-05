Pensionnats pour Autochtones : l’Église anglicane d’Angleterre publiera ses archives

Des personnes qui ont fréquenté l'ancien Institut mohawk de Brantford, en Ontario, ont demandé que l’Église anglicane divulgue ces dossiers dans l'espoir qu'ils puissent faire la lumière sur le nombre réel d'enfants qui sont morts au pensionnat et sur l'endroit où ils sont enterrés.

Tout ce qui provient des archives de l'Église d'Angleterre sera mis à disposition , a déclaré Justin Welby lors d'une mêlée de presse samedi, au cours d'une visite à la nation crie James Smith, à environ 200 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

Au cours de son voyage au Canada, qui doit se terminer mardi, M. Welby devait visiter l'ancien site de l'Institut mohawk, à l'époque géré par les anglicans, où se trouve maintenant le centre culturel Woodland.

La réunion a toutefois été annulée après le refus d’y participer de survivants des Six Nations de la rivière Grand, une communauté haudenosaunee située près de Hamilton, en Ontario, à moins que l'Église anglicane ne s'engage à financer la revitalisation des langues autochtones et à rendre publics tous les dossiers détenus en Angleterre.

S'ils ne sont pas prêts à le faire, alors il n'y a aucune sincérité dans tout cela , a déclaré Roberta Hill, membre du Secrétariat des survivants, un groupe qui mène des recherches sur le terrain de l'ancienne école.

Ils ne peuvent pas dire aux générations suivantes : "Vous savez quoi? Nous avons dit que nous étions désolés. Restons-en là et passons à autre chose" , dit-elle. Non, ils ont une dette envers notre communauté, toutes nos communautés.

La vérité plutôt que des excuses, demande une survivante

John Elliott Elliott et Roberta Hill ont fréquenté l’Institut mohawk de 1947 à 1952 et de 1957 1961, respectivement. Photo : Radio-Canada / Christine Tremblay et Benoit Roussel

Lors d'une visite en Saskatchewan la fin de semaine dernière, M. Welby a présenté ses excuses à propos des gestes de l'Église anglicane, qui a permis qu'un crime terrible se produise dans les pensionnats, ce qui, selon lui, équivaut à un génocide culturel.

Je ne pourrais jamais assez exprimer à quel point je suis désolé , a-t-il déclaré aux survivants de la nation crie James Smith.

Agresser un enfant pendant que vous lui lisez la Bible, comment un être humain peut-il faire cela et se regarder dans le miroir? , a-t-il demandé.

L'Église anglicane du Canada a présenté des excuses à deux reprises aux survivants, en 1993 et en 2019, mais c'est la première fois que l'archevêque suprême de l'Église d'Angleterre le fait.

Pour Roberta Hill, qui a fréquenté l'Institut mohawk de 1957 à 1961 et y a subi des abus, les excuses sonnent creux.

Ce que je veux, c'est la vérité , a-t-elle déclaré. Quelque chose se passait dans ce pays et c'était une attaque contre les enfants autochtones.

L'établissement, qui a été géré de 1828 à 1970 par l'Église anglicane et par le gouvernement du Canada, a été le pensionnat le plus longtemps en activité au Canada. Selon le Secrétariat des survivants, entre 90 et 200 enfants des Six Nations et de diverses autres communautés étaient forcés de fréquenter l'école chaque année.

Des documents se trouveraient en Angleterre

L’Institut mohawk en 1943 Photo : Radio-Canada / Archives de l’Église anglicane du Canada

Le 12 avril, le Secrétariat des survivants a envoyé une lettre au bureau du primat de l'Église anglicane, demandant de l'aide pour retrouver les archives de la New England Company, qui dirigeait à l'origine l'Institut mohawk, selon le Secrétariat.

Les documents relatifs aux débuts de l'institution se trouveraient en Angleterre.

Nous ne les avons pas et pourtant nous savons que la New England Company était très impliquée au tout début de la mise en place du pensionnat de l'Institut mohawk , a déclaré Roberta Hill.

Samedi, M. Welby a fait remarquer que la New England Company était distincte de l'Église d'Angleterre, mais il a promis d’user de son influence pour la publication de tous les dossiers des pensionnats gérés par les anglicans.

Faire revivre les langues autochtones

En plus des documents, les survivants veulent également obtenir du financement pour aider à faire revivre les langues autochtones que les pensionnats ont cherché à éliminer.

Quand je regarde à quel point le système des pensionnats a été néfaste, il a beaucoup contribué à la destruction de la langue et de la culture , a déclaré Mme Hill.

L'archevêque de Canterbury ne s'est pas engagé à fournir ce financement, mais il a dit qu'il travaillerait avec les évêques anglicans à la Conférence de Lambeth en août pour décider comment soutenir les survivants à l'avenir.

D'après un article d'Olivia Stefanovich, de CBC