Les Naskapis et Québec : entre rêve et réalité

Ce reportage fait partie d'une série ayant comme thème central le territoire. Une série qui se poursuivra jusqu'au 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones.

Dessus, de nombreuses lignes rouges qui représentent les trajets qu’empruntait ce peuple nomade. Des noms de lacs et de montagnes. Montagne à moitié courbée , rivière sinueuse et sablonneuse , cache de caribous …

Aujourd’hui, les 915 membres (1410 si l’on compte ceux qui vivent ailleurs) de la seule communauté naspakie du Québec vivent sur un tout petit territoire de 41 km2.

Chargement de l’image Noah Swappie est l'ancien chef de la communauté et il a une grande connaissance du territoire de sa nation. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Nous sommes l’un des derniers peuples autochtones à devenir sédentaires. On est venu ici, car le gouvernement nous a promis du travail pour les 100 prochaines années , explique l’ancien chef, casquette vissée sur la tête.

La vie des Naskapis a en effet pris un tournant lorsqu’en 1978, ils ont signé la Convention du Nord-Est québécois avec le gouvernement provincial. Comme la Convention de la Baie James signée trois ans plus tôt avec les Cris et les Inuit, cette entente donne des privilèges et avantages aux Naskapis.

Chargement de l’image Robert Bourassa était premier ministre lorsque les Cris et les Inuit ont signé la Convention de la Baie-James avec le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Presse Canadienne

Le prix à payer? Les Naskapis cèdent, renoncent, abandonnent […] toutes leurs revendications et tous leurs droits, titres et intérêts autochtones […] , comme le stipule le document officiel.

On a dû abandonner notre territoire et en contrepartie on a eu de nouvelles maisons, une école [gérée par la Commission scolaire régionale Eastern Québec, NDLR] et plus d’autonomie , précise encore Theresa Chemaganish, la nouvelle cheffe fraîchement élue en août 2021.

Chargement de l’image La cheffe naskapie, Theresa Chemaganish. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Noah Swappie rétorque. On n’a pas entièrement abandonné nos droits sur le territoire. Quand une nouvelle compagnie vient, elle doit quand même nous consulter pour obtenir notre consentement , dit-il.

Les Naskapis ont aussi reçu 9 millions de dollars, dont 1,3 million, du gouvernement fédéral. Selon l’ancien chef, une bonne partie de cet argent est allé dans les poches des négociateurs et des avocats.

Chargement de l’image Les Naskapis bénéficient de nombreuses infrastructures. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans les rues de Kawawachikamach, plusieurs bâtiments reflètent le développement de cette petite communauté. Une école primaire et secondaire, un service de garde, une caserne de pompier, un poste de police, une radio communautaire, un magasin général, un aréna, une piscine, un centre communautaire, un CLSC et même une corporation foncière.

Ça a pris du temps pour qu’on arrive là où on en est maintenant, mais je pense qu’on est sur le bon chemin du développement économique , dit la cheffe.

Chargement de l’image Comme dans beaucoup de communautés, il y a une pénurie de logements à Kawawachikamach. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Noah Swappie dit aussi que les gouvernements, lorsqu’ils donnent des fonds à la communauté, ne se basent que sur le nombre de membres et jamais sur le coût de la vie qui est, à Kawawachikamach, bien plus élevé que dans le sud de la province et proche du coût de la vie au Nunavik.

De son côté, Caroline Einish, coordonnatrice pour la mobilisation communautaire, considère que la Convention a permis aux Naskapis de conserver leur culture et de préserver leur histoire.

Toujours des défis

La communauté tente toujours de se développer encore davantage. La cheffe Chemaganish explique que des maisons doivent être construites. On construit, mais lentement… À peine quatre par an , dit-elle.

Quant à la santé, elle demande plus de matériel. Car comme dans beaucoup de communautés éloignées, les membres doivent parcourir des milliers de kilomètres pour se faire soigner dans un hôpital.

Chargement de l’image La cheffe assure que la route devrait être refaite sous son mandat. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Des projets sont aussi sur les rails. À l’entrée de la communauté, un chantier avance. C’est celui du nouveau poste de police. La cheffe prévoit aussi de refaire la route qui est dans un état assez lamentable.

Mais les Naskapis se considèrent aussi lésés par Québec. Ainsi, le CLSC de Kawawachikamach reçoit, par membre, un budget d'environ 2500 $, tandis que certains centres Miyupimaatisiiun communautaires cris (l'équivalent des CLSC) reçoivent jusqu'à 5500 $ par membre.

Revoir la convention?

Theresa Chemaganish, Caroline Einish et Noah Swappie aimeraient que leur nation renégocie l'entente.

« Je ne sais pas comment cela a été négocié. Est-ce que les gens ont vraiment compris? Est-ce qu’ils avaient toutes les informations? Est-ce qu’ils étaient compétents? Je pense qu’on aurait pu avoir plus. » — Une citation de Noah Swappie, ancien chef

Comment cette ligne a été tracée? Qui a dessiné ça? , se demande-t-il, en indiquant la limite nord et ouest du territoire conventionné des Naskapis.

Chargement de l’image La communauté de Kawawachikamach n'est accessible que par train ou par avion. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il faut dire que lorsque le gouvernement québécois a commencé ses négociations avec les Naskapis, la gouvernance du territoire était pas mal déjà scellée avec la Convention de la Baie-James, signée avec les Cris et les Inuit.

Les Naskapis n’avaient en effet pas pris part au processus de négociation en raison de leur « invisibilité politique » et de leur nombre : 300 à l'époque.

Ils se sont finalement greffés à tout ça et ont reçu des miettes , estime Noah Swappie.

Caroline Einish émet elle aussi des doutes sur le consentement éclairé des Naskapis de l’époque. Des gens qui ne parlaient ni anglais ni français et qui ne comprenaient pas forcément bien le jargon économique .

Elle pense que les négociateurs blancs ont profité de l’innocence et de la naïveté des Naskapis.

Et surtout, elle rappelle qu’en 1978, rares sont les Naskapis qui savaient lire ou écrire, et qui comprenaient la valeur monétaire de leur territoire.

Aujourd'hui, l’absence, la faible présence ou la faible influence des Naskapis dans les différentes structures de gouvernance du territoire, comme la Commission de la qualité de l'environnement Kativik, ne les avantagent pas non plus.

Chargement de l’image Caroline Einish fait partie de ceux qui souhaiteraient renégocier certains points de la Convention du Nord-Est québécois. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

C’est comme si tu avais une maison et que je te disais : "on va faire un contrat, tu vas me donner ta maison, et en échange je vais te faire du pain toutes les semaines. Tu peux être autonome, tu pourras faire ce que tu veux". Mais au final, tu as ma maison, mais moi j’ai rien , raconte Caroline Einish, qui aime beaucoup parler en images.

« C’était une exploitation et je suis prête à utiliser le mot fraude. Moi j’aurais pas cédé nos terres, parce que c’est là qu’est l’argent. C’est pour ça qu’ils [le gouvernement québécois] voulaient avoir le territoire. » — Une citation de Caroline Einish

Selon lui, les Naskapis doivent encore se battre pour demander des choses et prouver que [tel ou tel point] est dans l’entente .

En ce qui nous concerne, ça a été négocié après la Convention de la Baie James avec les Cris et les Inuit. C’est aussi pour ça que je pense que cela a été négocié de mauvaise foi. On a eu les miettes , croit encore l’ancien chef.

Tensions avec les Innus

Mais derrière cet accord, un vieux contentieux se dévoile. Celui entre les Innus et les Naskapis.

Ce sont des voleurs! , lance sans gêne Armand MacKenzie, un Innu originaire de Matimekush – Lac-John, la communauté voisine, collée à Schefferville.

Chargement de l’image Armand MacKenzie en veut beaucoup aux Naskapis. Il estime que ces derniers ont volé les terres des Innus. Photo : Gracieuseté : Elena Ibragimova

En 2003, M. MacKenzie s'est exprimé devant une commission de l’Assemblée nationale du Québec. Elle se tenait dans le contexte des négociations entre les Innus, le Québec et le Canada.

Il expliquait que les Naskapis et les Innus utilisent le territoire comme auparavant. Mais du côté juridique, au point de vue des ententes, c’est là qu’il y a un problème , disait-il.

Il reproche aussi à l’époque le double discours du gouvernement québécois. Rien dans la présente Convention n'affecte le droit des tiers, par exemple, les droits des propriétaires blancs. Comment ça se fait que pour ces gens-là on a été capables de dire qu’on n'affecte pas leurs droits, mais que, pour les Innus de Schefferville, on a dit que ce n’était pas grave? Que leur droit terrien sur le territoire, on va l'éteindre?

Chargement de l’image Les Naskapis ont donné des noms très descriptifs aux endroits qu'ils avaient l'habitude de fréquenter lorsqu'ils étaient encore normades. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Cette question de l’extinction des droits est au cœur du problème, selon Raphaël Picard, ancien chef de la communauté innue de Pessamit qui a fait un travail d’anthropologie sur les Naskapis.

C’est comme si quelqu’un vendait ta maison sans te demander ton avis. Ils ne paient aucun loyer et utilisent nos terres , illustre-t-il.

Selon lui, il faudrait que la clause d’extinction des droits soit enlevée de tous les traités de ce genre .

Chargement de l’image Raphaël Picard a beaucoup travaillé sur les Naskapis, notamment dans une perspective anthropologique. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Quand on demande à Caroline Einish ce qu’elle pense de ce que disent les Innus, elle répond, en riant à pleine dent : je dirais qu’on a appris ça des Blancs . J’ai le sens de l’humour , enchaîne-t-elle avant de reprendre son sérieux.

Elle rappelle surtout qu’à la base, les Autochtones n’ont pas de frontières, que c’est un concept que les Blancs ont apporté. C’est ainsi que Caroline Einish raconte que Fort McKenzie, qui est un lieu de rencontre naskapi, est désormais dans le territoire des Inuit.

Bref, ce que les Innus reprochent aux Naskapis, les Naskapis le reprochent aux Inuit.

Les accusations des Innus sont balayées du revers de la main par Noah Swappie qui rappelle que leurs voisins ont eux aussi, eu la chance de pouvoir signer une telle entente, mais qu’ils ne l’ont pas saisie.

Mais surtout, il soulève les enjeux accrochés aux revendications territoriales en général. Mon grand-père est allé jusqu’à Chisasibi, jusqu’à Mistissini. Est-ce que je devrais dire "il a touché cette terre, elle est à moi"? , interroge-t-il.