Santé Canada accusé de négliger la tuberculose dans le Grand Nord

Au Nunavut, la promiscuité, la pauvreté et le manque d’hygiène ont fait de la tuberculose un véritable fléau , écrit dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir Gebrael El Hachem, médecin et étudiant à la maîtrise en santé publique.

Selon les données de Santé Canada, en 2020, la prévalence de la « peste blanche » était 15 fois plus importante chez les Inuit (72 cas pour 100 000 habitants) que dans la population générale (4,7 cas/100 000). Malgré ces disparités, la tendance est néanmoins à la baisse. En 2017, le taux de tuberculose était de 205/100 000 habitants chez les Inuit.

M. El Hachem appelle néanmoins le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, à assumer ses responsabilités envers tous les citoyens de ce pays, particulièrement envers les Inuit et à assurer l’équité en matière de services sociaux et de santé .

Il souligne que la tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne à la fois évitable et curable et qu'il est nécessaire de continuer à soutenir un programme de surveillance active en plus de renforcer les initiatives locales.

Le gouvernement se défend

Invité à commenter cette lettre ouverte, Santé Canada a redirigé notre demande vers le ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC), qui dit reconnaître que cette maladie touche toujours de manière disproportionnée les communautés inuit du Canada .

Le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler en partenariat avec l’Inuit Tapiriit Kanatami pour éradiquer la tuberculose dans l’Inuit Nunangat d’ici 2030 , indique par courriel le cabinet de la ministre de SACServices aux Autochtones Canada Patty Hajdu.

Le ministère ajoute que 27,5 millions $ ont été consacrés à des plans d’action pour l’éradication de la maladie dans chacune des quatre régions de l’Inuit Nunangat. Comme le logement est un déterminant social essentiel de la santé, le budget 2022 fait un investissement historique de 845 millions $ pour soutenir le logement dans les communautés inuit , mentionne-t-on.