Le comité pour le Monument national sur les pensionnats maintenant formé

Le comité devra notamment veiller à ce que les travaux respectent les valeurs autochtones en fournissant des conseils sur des éléments comme la sélection du site, l'élaboration du concours de conception, la préparation de contenu éducatif et la programmation sur le terrain , apprend-on dans un communiqué publié vendredi.

Le comité sera composé de sept survivants des pensionnats : la Crie Doris Young, le Cri Eugene Arcand, l'Atikamekw Madeleine Basile, la Mi'kmaw Dorene Bernard, la Tahltan Terrri Brown, le Métis Jimmy Durocher, l'Inuk Noel Kaludjak; de trois descendants de survivants : le membre de la communauté de Salish de la Côte Evan Adams, l'Inuk Tracy Denniston et l'Anichinabée Stephanie Scott, qui est également la directrice du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

L'aînée de Kitigan Zibi Claudette Commanda, la Métisse Georgina Liberty, le révérend James Scott, l'Anichinabée et représentante du gouvernement Gina Wilson, l'ancienne commissaire de la Commission de vérité et réconciliation Marie Wilson et le témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation David Wong font aussi partie du comité.

L'instauration de ce monument avait été annoncée en août dernier, dans la foulée des découvertes de tombes anonymes près d'anciens pensionnats pour Autochtones à travers le pays.

Dans son appel à l'action 81, la Commission de vérité et réconciliation demandait par ailleurs au gouvernement fédéral la construction d'un tel monument dans la capitale fédérale.

Les membres ont été choisis grâce à un processus de nominations directes et de nominations publiques dirigé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Le comité tiendra sa première réunion virtuelle au début du mois de mai 2022. Chaque membre aura un mandat d'au moins deux ans.

Le Monument national sur les pensionnats autochtones […] offrira un lieu pour exprimer le chagrin, soigner les blessures et découvrir le passé. Les Autochtones et toute la population canadienne pourront se rassembler pour vivre leur deuil et rendre hommage aux survivants et à la mémoire des enfants qui ont été enlevés à leurs famille et communauté , a écrit le ministre Rodriguez dans un communiqué.