Les Premières Nations du Québec mettent en place un « Bureau de l’autodétermination »

Face au « manque de volonté et d'écoute » des gouvernements, les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) réaffirment leur droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale en implantant un « Bureau » qui y sera dédié.

Cet organe servira à appuyer les gouvernements des Premières Nations dans la mise en œuvre de leur droit à l'autodétermination, a expliqué le chef de l' APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , Ghislain Picard, en conférence de presse jeudi à Montréal.

Le « Bureau de l'autodétermination et de l'autonomie gouvernementale » pourra notamment mener des études [et] des recherches dans les domaines d’intérêt pour l’autodétermination , assurer une veille stratégique et médiatique sur les enjeux liés à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale et accroître les capacités des Premières Nations à élaborer leurs propres lois, adaptées à leurs réalités.

Le droit à l'autodétermination reconnu par l' ONU Organisation des Nations unies Selon la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel . De plus, ils ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales .

Selon les chefs membres de l' APNQLAssemblée des Premières Nations du Québec-Labrador , les gouvernements provincial et fédéral font preuve d'un manque flagrant de volonté à développer des relations saines et égalitaires avec les Premières Nations.

Ghislain Picard, chef de l'APNQL, a livré un discours sur l'importance du droit à l'autodétermination pour les Premières Nations du Québec, jeudi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je veux rappeler à François Legault et à son gouvernement que nous sommes bien vivants, les Premières Nations sont bien vivantes [et] sont engagées envers leur avenir, a lancé M. Picard lors de l'annonce. Nous sommes des peuples distincts avec des droits inhérents, dont celui à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale.

« L’exercice de ce droit à l'autodétermination n’est pas une action contre les Québécois et les Canadiens. C’est plutôt une action prise par et pour nous, pour nos nations et nos communautés. » — Une citation de Ghislain Picard, chef de l'APNQL

Que la population générale ne connaisse pas l'existence de ces droits, je le comprends, a-t-il poursuivi. Mais, les gouvernements du Québec et du Canada n'ont aucune excuse.

Une relation frustrante avec le gouvernement québécois

Avec les élections provinciales qui approchent au Québec, Ghislain Picard est revenu sur les frustrations qui ont ponctué les relations entre le gouvernement Legault et les Premières Nations au cours des dernières années.

[Des points de rupture], il y en a plusieurs, a-t-il souligné. Ce n'est pas une relation qui est prise au sérieux.

« On n'est pas l'UPA [Union des producteurs agricoles], on n'est pas la société civile, on est des gouvernements qui se reconnaissent ainsi avec les responsabilités qui nous incombent et on s'attend à être traités comme tels. » — Une citation de Ghislain Picard, chef de l'APNQL

On va de compromis en compromis, on se prête à un exercice de consultation et aux mécanismes existants comme les commissions parlementaires, on avance des solutions, mais si de l'autre côté il n'y a personne pour écouter, on en vient à des constats frustrants et irrespectueux , a-t-il conclu.