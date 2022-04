Projets éoliens d’Hydro-Québec : les Innus veulent être impliqués « à un niveau élevé »

Hydro-Québec a récemment conclu une entente avec Boralex et Énergir afin de devenir copropriétaire de trois parcs éoliens qui seraient établis sur le territoire de la Seigneurie-de-Beaupré, le plus grand parc éolien au pays.

Ce territoire qui accueillera les projets éoliens se trouve dans le sud-ouest des territoires traditionnels de Mashteuiatsh, d'Essipit et de Pessamit.

Les droits et titres ancestraux des Innus sur ce territoire n’ont jamais été cédés. Ils y sont détenus collectivement et ceux-ci confèrent aux communautés le droit à un haut niveau de consultation et d’implication, et même, de pouvoir déterminer et gérer l’utilisation du territoire , rappellent ces communautés dans un communiqué paru jeudi.

Il est décevant que le gouvernement du Québec permette à sa société d’État de développer des projets de nature privée sans lui imposer un seuil minimum de participation de nos Premières Nations, qui devrait se situer à un niveau élevé , écrit, dans ce même communiqué, le chef de Pessamit Jean-Marie Vollant.

« Nous tenons à rappeler au gouvernement du Québec que tout promoteur désireux de développer un projet sur Nitassinan, notre territoire traditionnel, doit impliquer concrètement nos Premières Nations qui ont un titre ancestral sur ce territoire. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de Mashteuiatsh

Les promoteurs ont annoncé leur volonté de collaborer avec les communautés autochtones dans ces projets. Nous nous attendons à ce qu’ils nous impliquent rapidement pour la suite. Nous sommes très ouverts à ce type de partenariat , affirme quant à lui le chef d'Essipit, Martin Dufour.

Wendake aussi concernée

La Seigneurie de Beaupré se situe également sur le territoire de la communauté de Wendake, près de Québec.

Dans une déclaration écrite envoyée à Espaces autochtones, le Conseil de la Nation huronne-wendat de Wendake affirme être bien au fait de ce projet qui doit se déployer sur son territoire, le Nionwentsïo .

Nous profitons d’une très bonne collaboration avec les promoteurs, Boralex, Énergir et Hydro-Québec , peut-on lire aussi dans cette déclaration.

La participation pleine et entière de la Nation huronne-wendat dans ce projet majeur est un incontournable et les promoteurs collaborent présentement avec la Nation en ce sens et dans le respect de nos droits ancestraux issus de traités , conclut le Conseil de la Nation huronne-wendat sans faire mention des communautés innues.