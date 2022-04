La tente Raphaël forcée d’offrir ses derniers adieux aux sans-abri de Montréal

Les responsables de la tente ne saisissent pas le manque de reconnaissance envers ce service, qui est à la fois distinct et essentiel et qui a accueilli jusqu'à 98 000 sans-abri depuis son ouverture.

La tente Raphaël, c'est un lieu où, à travers une tempête, tu peux entrer et enfin manger et te réchauffer. C'est de la survie , affirme Suzanne André, la mère de Raphaël André, une aînée et Naskapie ishkueu originaire de Kawawachikamach.

Lorsque Raphaël était à Montréal, à tous les soirs, je pensais à mon fils et le matin à mon réveil aussi , explique Suzanne André. Même chose pour mon mari , précise-t-elle.

Nous avons perdu notre fils d'une manière tragique et je pense aux autres itinérants dans la même situation. Je suis inquiète , ajoute-t-elle.

La vie des personnes sans-abri en l'absence de la tente Raphaël, c'est très difficile à imaginer, souligne Mme André. Ces gens qui vivent dans la rue reçoivent énormément par un tel service. Je vois cela comme une grande blessure, un grand vide.

Le neveu de Raphaël André et petit-fils de Suzanne André est à l'écoute des propos de sa grand-mère. Il partage lui aussi :

« Laisser des gens dormir dehors et au froid, c'est comme si tu envoyais des chasseurs dans le bois, au froid, sans abri et sans équipements. » — Une citation de Rodrigue André, de la communauté de Matimekush-Lac-John

Suzanne André, la mère de Raphaël Napa André, et Alexandra Ambroise, responsable des opérations à la tente Raphaël du square Cabot. Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Depuis le début des activités de la tente, Alexandra Ambroise a toujours pris soin des parents de Raphaël André.

Elle [Alexandra Ambroise] est venue à l'hôtel pour m'apporter l'affiche en bois au nom de mon fils et ses photos , raconte Suzanne André.

Aucune solution de rechange

Suzanne André explique, dans sa langue, que le chef Jean-Charles Piétacho travaille très fort pour les services de la tente .

Elle est reconnaissante. Il connaît les nuances de l'itinérance , dit-elle. Il connaît cette problématique en tant que parent aussi, puisque sa fille adoptive vit l'itinérance à Ottawa , précise-t-elle.

Au cœur même des traditions autochtones, le chef Jean-Charles Piétacho incarne ces traditions en exprimant une reconnaissance à la fois sincère et partagée quant au sort de la tente Raphaël.

Où iront ces gens par la suite? se demande-t-il. Depuis la disparition tragique de Raphaël André, je m’implique dans le processus pour ériger un lieu permanent et je prends part aux discussions, sachant que la tente est temporaire et pas entièrement sécuritaire , dit-il.

« J'ai ainsi offert à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de bâtir un lieu permanent avec les partenaires qui sont impliqués depuis le début des opérations de la tente Raphaël. » — Une citation de Le chef Jean-Charles Piétacho de la communauté d'Ekuanitshit

Dans son plan de réconciliation de 2020-2025, la Ville de Montréal souligne ses intentions de considérer les réalités autochtones et ses besoins. De travailler au cœur de la sécurisation culturelle des citoyens autochtones également.

Or, elle somme tout de même la tente Raphaël de cesser ses opérations au 30 avril 2022, sans véritables solutions de rechange ou avenues concrètes pour les itinérants.

Par écrit, Mme Alia Hassan-Cournol, conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones, explique, tout en déclarant une volonté de considérer les valeurs et besoins des Autochtones, qu'avec la fin du financement du gouvernement fédéral, le projet de la tente Raphaël doit se conclure le samedi 30 avril.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a affirmé de son côté qu'il s'agissait dès le départ d'une solution temporaire, en rappelant l'importance de travailler sur les solutions à long terme. Le ministre rappelle notamment qu'une somme de 3,6 millions a été investie pour l'organisme Résilience.

Pour plusieurs itinérants, il y a trop de règles

Alexandra Ambroise, ancienne policière, rappelle qu'il y a des règles dans les autres refuges et hébergements à Montréal. J'en suis au fait autant que de leurs enjeux. C'est normal que des règles prévalent dans ces refuges indispensables , dit-elle.

Le fils de Suzanne André est mort dans la peur de contrevenir aux règles en se cachant de la police dans des toilettes chimiques. C'est dans ce contexte que la tente Raphaël s'est imposée.

Elle devait exister deux semaines et en raison des besoins et de l'achalandage, elle s’est imposée d'elle-même tel un besoin à long terme et de dernier recours, affirme à nouveau Alexandra Ambroise.

Nous avons tous été témoins de l'achalandage de la tente qui répond clairement à des besoins spécifiques , souligne également le chef Piétacho.

« Où sont ceux qui devaient aider au financement, témoins des services offerts, de leurs particularités et de l'achalandage? » — Une citation de Le chef Jean-Charles Piétacho de la communauté d'Ekuanitshit

C'est une grande tristesse pour nous que les bénéficiaires se retrouvent sans soutien du jour au lendemain et que l'on ne puisse pas trouver de solutions à un problème qui touche tous les citoyens de Montréal, et pas seulement les Autochtones , ajoute le chef Piétacho.

« Nos traditions autochtones humanistes ne nous permettent pas de fermer les yeux. Nous ne sommes pas en paix. » — Une citation de Le chef Jean-Charles Piétacho de la communauté d'Ekuanitshit

Commémoration de la tente du square Cabot Photo : Gracieuseté : André Toupin

En 15 mois, la tente Raphaël a accueilli 98 823 personnes sans-abri en date du 23 avril 2022.

Les besoins sont différents, point à la ligne. Nous avons vu des gens qui se sont sortis de la rue pendant ces 15 mois d'activités , explique Alexandra Ambroise.

Ceux qui ne sont pas prêts à s'en sortir, et c'est quelque chose que nous respectons, nous étions là pour eux dans cette prestation de services de dernier recours , précise Alexandra Ambroise.

Si un soir une personne est agitée ou en crise, il faut réagir et intervenir, mais cette personne est invitée à revenir le lendemain , explique-t-elle. Le soir suivant, ce n'était plus le même homme ou la même femme, cette personne avait été accueillie et respectée , précise-t-elle.

Et ce sont des valeurs importantes dans la guérison d'une personne itinérante. Être aimé. Être écouté , rappelle-t-elle.

Imaginons-nous comment des gens seuls et dans l'itinérance se sont sentis pendant 15 mois. Reconnus et accueillis , affirme Alexandra Ambroise.

C'est dans ce contexte que la disparition de la tente ne fait pas de sens pour les partenaires, parce qu'elle répond hors de tout doute à des besoins de base et les autres refuges ne peuvent y répondre , ajoute le chef Piétacho.

Un lieu de guérison et de paix

Jean-Charles Piétacho, magré tout, n'arrive pas à lâcher prise.

« Il y aura des centaines d'itinérants qui perdront leur service. Un lieu conçu pour eux. Des itinérants de toutes origines confondues. Un service spécifique pensé et soutenu en respect de règles adaptées à leurs besoins. » — Une citation de Le chef Jean-Charles Piétacho de la communauté d'Ekuanitshit

Après la mort tragique de Raphaël André, nous avons assisté à une merveilleuse et solide entraide qui a fait naître la tente Raphaël , rappelle le chef Piétacho. Et la responsable des activités, Alexandra Ambroise, avait déjà les compétences et le cœur à la cause. C’est la bonne personne , dit-il.

Tout est en place pour ce service essentiel en cette fin d’avril 2022. Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente, une Innushkueu fidèle à elle-même depuis l’ouverture de la tente, vit au cœur de ce service de dernier recours.

Ma mère a toujours dit : Tan auen ua itenitakushit, tan auen ua ishinakuannit itinniun, iapit tshika ui minu-tutuau auen , qui signifie :

« Quel que soit l'état d'une personne, quel que soit son vécu, tu dois l'accueillir sans préjugés. » — Une citation de La défunte mère de Alexandra Ambroise

C'est ce que nous avons fait , dit-elle, tout en exprimant que ce service de dernier recours répond à un besoin essentiel.

Préparation des repas pour les itinérants de la tente Raphaël au square Cabot Photo : Facebook de Alexandra Ambroise / Alexandra Ambroise

Il y a un manque de reconnaissance du caractère unique de ce service, selon elle.

« Il s'agit d'un lieu qui accueille des bénéficiaires dans l'état où ils sont. Les gens ont besoin d'être accueillis, d'être aimés tels qu'ils sont. » — Une citation de Alexandra Ambroise, responsable des activités de la tente Raphaël

Chiffres à l'appui, la tente Raphaël, c'est plus qu'une tente.

C'est une offre de services en soi qui doit être reconduite dans un lieu sécuritaire tout en continuant de desservir les 98 823 sans-abri qui se sont déplacés depuis 15 mois.

La tente est aussi rassembleuse. Plusieurs activités culturelles ont eu lieu l'été dernier sur le site extérieur. Un lieu de fierté autant le jour que le soir, comme un appel à une vie hors de la rue pour celles et ceux qui sont rendus là.

« Ma fille adoptive est itinérante dans la ville d'Ottawa. Je lui souhaite d'être aimée et reconnue elle aussi. Ma femme et moi, nous l’aimons. Nous savons qu'elle a vécu des moments difficiles lorsqu'elle était jeune. » — Une citation de Le chef Jean-Charles Piétacho de la communauté d'Ekuanitshit

Le chef Piétacho dit qu'il est d'abord et avant tout un père de famille avant d'être chef d'une communauté. Il se sent interpellé en tant que parent lui aussi, conclut-il. J'ai prié pour mon fils et je vais prier pour les autres, dit pour sa part la mère de Raphaël André.