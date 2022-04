Chasser la bernache en temps de grippe aviaire

Trois cas de la maladie hautement contagieuse H5N1, communément appelée grippe aviaire, ont été confirmés dans la population d'oiseaux sauvages de la région de la Montérégie, au sud de Montréal, et deux autres cas ont été identifiés dans des élevages des Cantons-de-l'Est, en Estrie.

« À l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve de bernaches infectées en Eeyou Istchee et nous n'avons aucune nouvelle de la part de nos chasseurs qui chassent dans le Sud. » — Une citation de George L. Diamond, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Eeyou Istchee est le nom traditionnel du territoire cri au Québec.

Mais avec l'augmentation des cas confirmés à travers le pays, en particulier dans les exploitations agricoles, les responsables de partout au Canada craignent de plus en plus que la grippe aviaire ait un impact dévastateur sur les populations d'oiseaux, qu'elles soient sauvages ou d’élevage.

Des dizaines de cas à travers le pays

La grippe aviaire peut être mortelle pour les oiseaux. En plus du Québec, des dizaines de cas ont maintenant été confirmés en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

George L. Diamond, agent de planification, de programmation et de recherche au Conseil cri de la Santé et Services sociaux de la Baie-James. Photo : Susan Bell / CBC

George L. Diamond, agent de planification au CCSSSBJConseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James , souligne l’importance pour les chasseurs cris de demeurer vigilants afin d'aider à ralentir la propagation.

Le Conseil de santé Cri a ajouté des informations sur la grippe aviaire sur son site Web, car de nombreux Cris se dirigent vers leurs campements traditionnels pour chasser les bernaches qui migrent actuellement vers le Nord.

Les signes indicateurs d’un oiseau infecté incluent une perte de poids ainsi qu’un écoulement clair ou trouble par les yeux, le nez, le bec ou le postérieur. Chez les oiseaux vivants, il convient de surveiller aussi la nervosité, les tremblements ou le manque de coordination, un gonflement autour de la tête, du cou ou des yeux et une forme d’inertie de toux ou de diarrhée.

Si un chasseur soupçonne qu'un oiseau est infecté, il ne doit pas manipuler la bernache à mains nues et plutôt couvrir l’animal pour protéger les autres animaux.

Le CCSSSBJConseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James demande également aux chasseurs d'aviser leur association locale de trappeurs cris. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs demande également aux chasseurs de signaler les cas possibles au 1-877 346-6763.

Peu de risques pour les humains

Selon le site web du gouvernement fédéral, il n'y a eu, en Amérique du Nord, aucun cas de transmission de la maladie à un humain à la suite d'une exposition à des oiseaux sauvages infectés.

Bien que les autorités ne pensent pas que la grippe aviaire présente un risque pour les humains, M. Diamond conseille de rester vigilant.

« Nos chasseurs ont de vastes connaissances sur un oiseau en bonne santé. Ils savent à quoi ressemble un oiseau en bonne santé. Si une bernache présente les symptômes de la grippe aviaire… les gens ne devraient pas la manger. » — Une citation de George L. Diamond, Conseil cri de la Santé et Services sociaux de la Baie-James

Chasser au Sud

De plus en plus de chasseurs cris se dirigent vers le Sud pour chasser la bernache dans certaines parties de l'est de l'Ontario et du sud du Québec. George L. Diamond mentionne qu'il n'y avait eu aucun rapport de chasseurs cris tuant des oiseaux infectés.

Plusieurs cas de grippe aviaire ont été signalés en Ontario, dont au moins un dans la région d'Ottawa.

M. Diamond précise toutefois que le message de la santé publique crie est de sortir et de profiter de la traditionnelle chasse à la bernache. J'encourage les gens à sortir et à faire leur chasse printanière, à profiter de leur temps sur le territoire. Nous vous donnons toutes ces précautions [...] pour minimiser la propagation de la grippe aviaire , a-t-il ajouté.

D'après un texte de Susan Bell et Marjorie Kitty, de CBC News