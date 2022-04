Labrador : des appartements vides malgré une importante crise du logement

Une crise du logement sévit au Labrador depuis des années et se traduit par l’augmentation de l’itinérance et du surpeuplement des habitations. Pourtant, le cinquième des logements gérés par le gouvernement provincial est vide dans les communautés inuit. La province assure travailler pour les faire rénover, mais l’attente dure depuis des années, dans certains cas.

Dans la maison de transition de Nain, le village le plus au nord du Labrador, 8 des 34 appartements sont inhabités. Pour une communauté de 1125 personnes, c’est beaucoup, explique la directrice de la maison de transition, Nicole Dicker.

La pénurie de logements force de nombreuses familles à entasser plusieurs générations dans des maisons faites pour quatre ou cinq personnes, dit-elle. Lorsqu’il n'y a pas de place, certains doivent dormir sur le divan ou même sur le sol.

« Cela empêche de jeunes familles, des victimes de violence et des personnes en situation d’itinérance d’avancer [...] Nous connaissons tous quelqu’un qui a besoin d’un appartement. » — Une citation de Nicole Dicker, directrice de la maison de transition de Nain

La Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador gère 56 logements dans les communautés inuit de Nain, Hopedale et Makkovik, selon sa porte-parole Jenny Bowring. Douze sont inhabités, en attente de rénovations, et un seul ne requiert pas de travaux majeurs. Onze de ces logements sont vides depuis plus d’un an, dont quatre depuis près de trois ans.

Plusieurs maisons de Nain, au Labrador, nécessitent des réparations majeures, comme celle-ci. Photo : Radio-Canada / Bruce Tilley

Un travail complexe, peu attrayant pour les entrepreneurs

Selon Jenny Bowring, l’argent pour financer les travaux est disponible. Ce qui pose problème, c’est plutôt de trouver des entrepreneurs qui feront le travail. Un appel d'offres a permis de trouver des entrepreneurs pour deux des onze logements qui doivent subir des rénovations majeures. Il a été infructueux pour les neuf autres, explique-t-elle.

C’est loin d’être surprenant selon Joe Dicker, l’AngajukKak, ou maire, du gouvernement inuit de Nain. Plusieurs communautés côtières situées au nord du Labrador, comme Nain et Hopedale, sont seulement accessibles par avion ou par le traversier, qui lui est actif seulement la moitié de l’année, quand il n’y a pas trop de glace. Mais comme le bateau est moins cher que l’avion, c’est généralement le moyen de transport utilisé, ce qui veut dire qu’il n’y a qu’une petite fenêtre de temps pour livrer le matériel et exécuter les travaux.

Une vue aérienne de la côte nord du Labrador, entre Nain et Natuashish. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La solution? Le gouvernement devrait embaucher quelqu’un qui peut rester dans le village toute l’année pour faire les travaux et l’entretien et trouver un endroit pour stocker les fournitures, estime Joe Dicker.

Lela Evans, la députée du Nouveau Parti démocratique de la région, pousse aussi le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à s’assurer que les logements sont régulièrement entretenus. Elle a déposé une pétition signée par des résidents et demandant un plan à l’Assemblée législative provinciale, le 13 avril dernier.

C’est inacceptable d’avoir le cinquième des logements qui sont vides , a-t-elle dit. Ils doivent trouver un moyen de faire des travaux à longueur d’année.

Le ministre provincial du Développement social, John Abbott, admet que les appartements sont inhabités depuis trop longtemps. Mais parce qu’il y a trop peu de logements à entretenir, il est impossible d’avoir un employé qui s’en occupe sur place toute l’année.

Le gouvernement lancera un autre appel d’offres dans les prochaines semaines, assure John Abbott. Si celui-là n’est pas plus efficace que le premier, il faudra peut-être rendre l’offre plus attrayante, admet-il.

« Nous avons un plan et des budgets et tout en place pour s’assurer que ce soit fait cette année. Je suis déterminé à le faire cette année. » — Une citation de John Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador

La crise du logement sévit depuis plusieurs années à Nain, assure le maire Joe Dicker. À cause du surpeuplement des maisons, ses habitants sont plus à risque de contracter des maladies comme la tuberculose. Un adolescent de 14 ans de la communauté en est d’ailleurs mort en 2018.

Avec les informations de Sarah Smellie de CBC